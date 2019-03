Jordi Alba, "en su mejor momento" tras renovar hasta 2024

El defensa del Barcelona Jordi Alba aseguró este lunes que su renovación por el club catalán, hasta el 30 de junio de 2024, llega en "el mejor momento" de su carrera y que con ella se cumple "el sueño" de seguir vinculado al conjunto azulgrana, según informa agencia EFE.

"Gracias a mi mujer y a mi hijo, tengo una estabilidad emocional tremenda, me siento pleno en todos los aspectos de mi vida y eso se refleja en el terreno de juego. Ahora, me cuido mucho más que antes, he madurado mucho como futbolista y como persona y, a punto de cumplir 30 años, me siento en el mejor momento de mi carrera", aseguró durante el acto de renovación.

Alba recordó que estuvo ocho años en la cantera azulgrana y que, si cumple su nuevo contrato, completará otras 12 temporadas como profesional defendiendo la camiseta del Barça. "Llevaré 20 años en la que considero mi casa", subrayó orgulloso.

El lateral, que tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, afirmó que el de hoy era un día "muy emotivo y especial", pues su máxima ilusión siempre fue triunfar en el Barcelona, incluso cuando tuvo que marcharse al Valencia: "Entonces les dije a mis agentes que si surgía la posibilidad de volver no escucharan otras ofertas".

El defensa de L'Hospitalet sabe "la dificultad que tiene jugar fuera" y por eso valoró especialmente seguir en el Barça, donde es el amo y señor de la banda izquierda y no existe en la plantilla ningún futbolista que pueda hacerle competencia.

En cualquier caso, Alba cree que eso es exclusivamente mérito suyo. "Ha habido etapas mejores o peores, pero aquí nadie me ha regalado nada. Sé que, si estoy a mi nivel, tengo muchas opciones de jugar. El club hace un buen trabajo en todas las líneas, pero luego hay que dar el nivel para estar en el Barça", analizó.

En el campo, su conexión con la estrella del equipo, el delantero Leo Messi, es especial. Por eso Jordi Alba confía en que una de las próximas renovaciones que acometa el club sea la del astro argentino.

"Ojalá Leo se quede, por lo menos, hasta el tiempo que esté yo, porque lo disfrutaré muchísimo. Cualquiera se entiende con él. Te hace mucho mejor jugador", destacó.

Casi tan exultante como el lateral azulgrana estaba Jordi Mestre, el vicepresidente del club responsable del área deportiva que le acompañó durante el acto y que calificó a Alba como "el mejor lateral izquierdo del mundo".

Mestre destacó además que se trata de un jugador de casa. "En 2000 pusiste la primera piedra de la Ciudad Deportiva y 19 años después estás renovando tu compromiso con el club", le recordó al defensa.