Jorge Torres: "Estamos recogiendo los frutos de un buen trabajo"

-El equipo se encuentra a las puertas de un momento histórico, con la posibilidad del ascenso a Segunda B. De todo ir bien, están ustedes a solo dos partidos ¿Cómo ve usted la situación?

-Desde que empezamos el proyecto de esta temporada nos marcamos el objetivo de profesionalizar el club en toda su estructura y preparar un equipo competitivo que peleara por estar lo más arriba en la clasificación. Una vez pasado el gran arranque del equipo en la primera vuelta, decidimos hacer un esfuerzo para pelear por estar entre los cuatro primeros y aunque la temporada ha tenido que parar por motivo de la pandemia, no tengo dudas de que el equipo hubiera terminado entre los cuatro primeros. Una vez ahí, sabemos que tenemos una oportunidad de oro para conseguir el ascenso y que no vamos a dejarla escapar. Vamos a intentar conseguirlo por todos los medios ya que la oportunidad es única.

-¿Cómo valoraría la campaña de su equipo esta temporada que se ha visto truncada por el coronavirus?

-La temporada del equipo la valoro como muy positiva, ya que el trabajo de toda la plantilla y del cuerpo técnico ha sido muy bueno. Ahora estamos recogiendo los resultados de un gran trabajo.

-¿Comparte usted el procedimiento que se ha establecido para la promoción de los equipos, con los play off exprés?

-Creo que la decisión que ha tomado la Real Federación Española de Fútbol ha tenido que ser muy complicada para ellos, a la vez que difícil por la situación en la que estaba el país ya que se trataba de tomar una decisión en la que se hiciera el menor daño posible a los clubs. También entiendo a los clubs que se pueden sentir molestos, ya que quedaba el 30 % de los partidos por disputarse y hay equipos que se han quedado a un punto de la clasificación, por lo que entiendo que habrá sido un palo para ellos. No obstante, el Ciudad de Lucena no hubiera tenido problema alguno en cuanto a clasificarse, ya que nuestro equipo ha permanecido durante toda la temporada en puestos de play-off.

-Este procedimiento parece ser bastante beneficioso para el Ciudad de Lucena, al ser a un solo partido, sin prórrogas ni penaltis y donde prima, en caso de empate, la posición en la tabla. ¿Se ve ya en Segunda B?

-Para nada. Son dos finales y hay que jugarlas. No podemos olvidar que hay tres grandes rivales clasificados en nuestro grupo con muy buenos equipos.

-De ascender, se tendría que enfrentar al Córdoba el año que viene. ¿Qué le parece esta situación?

-Primero tenemos que estar centrados en lograr el ascenso, que como te he dicho antes no va a ser fácil. En caso de ascender tengo que decir que sería todo un hito histórico en el fútbol cordobés además de una gran fiesta del nuestro fútbol.

-¿Está el equipo preparado para ese reto histórico?

-El equipo está muy preparado y deseoso de que llegue el momento, nuestros jugadores y cuerpo técnico son gente con hambre de fútbol y quieren lo máximo.

-¿Y económicamente, lo está?

-Económicamente, tengo que decir que el Ciudad de Lucena es un club que a día de hoy goza de salud económica y no tiene ningún tipo de deuda, gracias a nuestra afición, patrocinadores, Ayuntamiento y, por qué no decirlo, también a nuestra Junta Directiva, que son gente que vive de forma altruista día y noche por y para nuestro club, por lo que estamos preparados para lo que venga.

-¿Qué presupuesto tiene la entidad?

-En cuanto al presupuesto no te voy a negar que estamos entre los 12 presupuestos más altos de nuestro grupo donde creemos estaremos entre el 8 y 9.

-Un ascenso de categoría también beneficia a la ciudad y se suele decir que es difícil que un equipo sin respaldo empresarial o económico de su ciudad no tiene mucho futuro en categorías superiores. ¿Lucena, en ese sentido, está con su club?

-Lucena recibió un palo muy duro con la desaparición del Lucena CF. Eso ha costado mucho curarlo en las firmas colaboradoras y afición. Desde que esta junta directiva se hizo cargo de la gestión del club, todo nuestro propósito no ha sido otro que curar la herida que dejó el equipo desparecido, a base de trabajo duro y de realizar proyectos serios y que ilusionaran a la afición de nuevo. No podemos olvidar que el club en los últimos 5 años ha conseguido dos ascensos y en la actualidad estamos clasificados para disputar la próxima temporada la copa del rey, además de disputar otro posible ascenso en este caso a Segunda división B. Debido a todo este trabajo hemos conseguido que el tejido empresarial lucentino vuelva a estar con el equipo de su ciudad y que nuestra afición poco a poco vuelva a sentirse identificada con el equipo. El ambiente de los últimos partidos ha sido espectacular y en la ciudad se vuelve a hablar de fútbol como antaño. En cuanto a nuestro Ayuntamiento, tengo que decir que es un placer trabajar con ellos, ya que están siempre a disposición del club para todo lo que necesitemos y esos gestos hay que agradecerlos siempre.

-¿Ha vuelto ya la plantilla a los entrenamientos?

-Aún no, estamos confeccionando el protocolo de seguridad y esperamos volver la primera o segunda semana de Junio.

-En cuanto a la plantilla, ¿Se están haciendo muchos cambios?

-Si te refieres al play off no vamos a hacer ningún tipo de cambio o modificación.

-¿Cómo ha visto el planteamiento de desescalada que se ha propuesto para el fútbol?

-No lo veo mal. La situación es difícil y estamos en situación de riesgo.

-¿Sería usted partidario de partidos a puerta cerrada?

-No soy partidario, pero ahora mismo no nos queda otra. Ojalá esta situación termine pronto y podamos volver a ver los estadios llenos pronto.