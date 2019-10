Javi Moreno se estrena como técnico del Pozoblanco

El exjugador del Córdoba CF Javi Moreno se estrena esta tarde como entrenador del Pozoblanco.

Lo hará ante el Arcos, en un duelo que se jugará a partir de las 17.30 en el Municipal. La clasificación dice que, entre los dos equipos, han ganado tres partidos. En realidad no han ganado ningún partido en el campo. Ninguno de los dos equipos. Cero. Al Arcos le dieron el partido ganado ante el Jerez que no se presentó y ante el Écija que se retiró de la competición. El Pozoblanco lo mismo. Ganó la semana pasada al Écija sin ir allí.

Javi Moreno cambiará cosas. Ya lo dijo en su presentación «conmigo no juega quien no meta el pie, no salte de cabeza o no corra». Junto a él estará José María García, quien fue entrenador del Córdoba B. Han llegado en el calendario amable. Partido sin jugar y luego dos en casa. Dicen del ex internacional con España que es de los que aprietan las clavijas aunque es muy dialogante con sus jugadores.

El Pozoblanco tratará de salir de la zona de descenso ante un rival directo por la permanencia. La plantilla llega en buenas condiciones tras este periodo de descanso y solo tendrá la única baja de Juanje.