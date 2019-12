Ibrahimovic, a punto de fichar por el Milan

Zlatan Ibrahimovic se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del AC Milan. Desde Italia, tanto SkySports como La Gazzetta dello Sport dan por hecho su incorporación al club lombardo.

Con su llegada, será la segunda etapa de Ibra como jugador del Milan. En el 2010 fichó por los 'rossoneri' donde estuvo dos campañas, a gran nivel. A sus 38 años, el jugador sueco aun tiene cuerda para rato y quiere seguir compitiendo al máximo nivel en un club histórico del fútbol europeo pero que está en horas bajas.

Otro equipo más en su carrera

Ibra tiene a sus espaldas una dilatada carrera después de casi 20 años jugando al fútbol. Si finalmente firma de nuevo con el Milan, será su décimo club de su carrera, aunque habrá repetido dos veces con el club lombardo.

No obstante, el heptacampeón de Europa no es ni una sombra de lo que fue en el pasado. Desde la última etapa gloriosa con Ancelotti al mando, el Milan no ha dejado de acumular fracasos deportivos año tras año. Su situación en liga junto a la sanción de no poder participar en competiciones europeas han hundido al Milan.

El extravagante Ibra intentará cambiar la dinámica del club rossoneri pero está por ver cual será la implicación real del sueco.