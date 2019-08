Hazard lidera una revolución parcial en el Real Madrid

El Real Madrid se encuentra obligado actualmente a mejorar la imagen ofrecida en la pasada campaña, en la que el conjunto blanco no consiguió ningún título. Tras la salida de Cristiano Ronaldo, ningún jugador dio ese paso al frente necesario en cuanto a liderazgo, y ahora, con la llegada de Hazard, se espera que el belga ocupe ese lugar, en una plantilla en la que Zinedine Zidane aún espera más fichajes y salidas. A días de arrancar la temporada de manera oficial, el técnico francés se encuentra con que su mayor deseo, el francés Paul Pogba, aún no ha llegado a sus filas, mientras que jugadores que no cuentan, como Bale o James, siguen sin salir del club.

Sin embargo, la llegada de otros jóvenes talentos, que refuerzan zonas debilitadas como el lateral zurdo, ayudará en la consecución de los objetivos. Ferland Mendy será una competencia dura para Marcelo, mientras que Militao exigirá a Sergio Ramos y a Raphael Varane en el centro de la zaga, mientras que Luka Jovic se presenta como el complemento que faltaba al lado de Karim Benzema. Rodrygo y Kubo serán las alternativas creativas en su juventud por ambas bandas.

En esas mismas bandas también se encuentra Hazard, que ya está en el «séptimo cielo», como definió su estancia en el Real Madrid. El belga pretende dar el salto definitivo hacia la conquista de la Champions, y el reconociemiento individual que le iguale con los astros como Leo Messi o Cristiano Ronaldo.

En Inglaterra, liderando al Chelsea, al que llegó al año siguiente de la consecución de la primera y única Champions al club londinense, alcanzó techo consiguiendo los diversos títulos domésticos. Su reto ahora es de una gran dimensión, devolver al conjunto madridista a los títulos y la brillantez perdida por la falta de hambre y de un líder.

Ahora, el Real Madrid se encuentra a la espera de los últimos movimientos tras una pretemporada repleta de dudas. Zidane sigue con su empeño de buscar un perfil de jugador que no existe en la plantilla, como el de Van de Beek en la mediapunta, Pogba en el centro del campo o Neymar en la banda. El técnico francés ha utilizado la pretemporada para probar diferentes esquemas, pero lo único que ha conseguido es generar más dudas. Cerró la pretemporada sin un sistema definido ni un once tipo.

El Real Madrid necesita un soplido de ilusión, y puede que los nuevos fichajes, liderados por Hazard, consigan animar a la parroquia blanca.