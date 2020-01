Guardiola: "Me sabe muy mal por Valverde, no se merece esto"

"A los entrenadores siempre nos tratan mal cuando las expectativas no se cumplen". Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, ha querido salir en defensa de Ernesto Valverde, a quien el Barça anda buscando sustituto. Pero todavía no lo ha encontrado tras las negativas de Xavi primero y de Koeman después. "El Barça es un lugar especial en el que ganar la Liga no es suficiente", ha añadido el técnico catalán tras su espectacular triunfo en el campo del Aston Villa (1-6), con tres goles de Agüero, que con 177 tantos supera a Henry (175) como el máximo realizador extranjero en Inglaterra.

"Me sabe mal por Ernesto, no merece esto", ha indicado Guardiola, quien luego ha lanzado su mensaje "como socio del club". Espera el técnico del City que "se resuelva pronto", respetando, eso sí, la figura de Valverde, un técnico denostado por la directiva de Bartomeu.

Empatizo con Valverde porque me cae de maravilla (Luis Enrique)

Luis Enrique, el actual seleccionador español, también decidió apoyar a Valverde. "Ha ganado muchos títulos y puede ganar más", ha dicho en el descanso de la final de la Supercopa de España a Mónica Marchante en Movistar Liga de Campeones. "Es uno de los mejores entrenadores y de los más experimentados, sin ninguna duda", ha añadido el asturiano. "Entrenar en equipos grandes como el Barça sabemos que es un deporte de riesgo. Empatizo con Valverde porque me cae de maravilla".