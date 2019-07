Griezmann: "No recibí mensaje de Leo, pero sí de Luis Suárez"

Antoine Griezmann debutará este martes como jugador del Barça. Será en Tokio frente al Chelsea. Poco a poco se va sumergiendo en la cultura de juego azulgrana. Aunque, como es lógico, todo cuesta. "El primer día fue un poco difícil porque me dieron dos caños en los rondos", ha dicho el delantero francés, recordando que "uno de Ivan, pero luego ya remonté, ya voy mejor", en alusión a Rakitic, quien tenía a su lado en la primera rueda de prensa que han dado jugadores del Barça en Tokio. "No recibí mensaje de Leo, pero sí de Luis que me dio la bienvenida", ha revelado después el exjugador del Atlético, feliz porque "el grupo me ha recibido muy bien".

Empieza a visualizarse ya como jugador del Barça, un equipo que juega radicalmente distinto al Atlético. "Son dos formas diferentes de atacar. Más rápida en el Atleti, con más paciencia aquí", ha admitido Griezmann, seguro de que se va a adaptar a ese nuevo dibujo táctico. "Es un juego que me gusta, sé que puedo aportar varias cosas. No es ningún problema correr atrás o adelante, ya me conocéis", ha subrayado el exrojiblanco.

Reinvidicando a Dembélé, Coutinho y Malcom

En ese aspecto, Griezmann no ha querido valorar demasiado la posible llegada de Neymar al Camp Nou. "No hemos hablado del tema en el vestuario, pero es un grandísimo jugador. Ha tenido lesiones importantes y su nivel es increíble. Pueden pasar muchas cosas, pero tenemos a jugadores como Dembélé, Coutinho y Malcom, que son importantes para nosotros y esperamos que estén bien", ha dicho reinvidicando así a esas piezas del ataque que no tienen tantas portadas. "Esperemos que estén bien y con confianza para lograr todos los objetivos".

El francés se ha convertido en una de las grandes atracciones del Barça en sus primeras horas en Japón. "Tengo muchas ganas de empezar a jugar. Hice lo mejor posible de cara al Cholo, a mis excompañeros y al club para salir bien del Atlético", ha precisado Griezmann, ajeno a todo el lío que se ha formado después. El Atlético pide 200 millones por su cláusula en vez de los 120 que ha abonado el Barça. "Es un tema de ellos, estroy tranquilo y lo único que me importa es empezar a jugar con el Barça, que es lo más importante para mí", ha añadido.

Ni siquiera le preocupa el expediente abierto por la Federación española de fútbol. "Es un club donde lo dí todo y siempre fuí de cara. Estoy muy tranquilo", ha insistido Griezmann. "Lo único que me preocupa ahora es entrar bien en la táctica del míster, estar bien con mis compañeros y disfrutar del fútbol", ha recalcado el exdelantero del Atlético.

En ese sentido, ha ido más allá al recordar que su relación con el Cholo Simeone trasciende puramente del fútbol. "Es más que de entrenador y jugador, es familia. Me llevo muy bien con él. Es muy importante dentro del campo y en mi vida privada. Le debo muchísimo y le quiero mucho. Nuestra relación durará después de nuestra carrera deportiva".