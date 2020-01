El primer golpe del Espanyol en el mercado de invierno ya se ha producido. Y no ha sido un fichaje gris o del montón. El equipo perico tenía una carencia evidente y no ha escatimado para cubrirla. El excordobesista Raúl de Tomás, delantero formado en la cantera del Madrid que jugaba en el Benfica, es el nuevo ariete del cuadro catalán. El club blanquiazul oficializó la contratación este viernes. El jugador se compromete hasta el 2026.

El descenso amenaza y Chen Yansheng ha soltado la pasta. El dirigente chino pagará 20 millones de euros al club lisboeta más 2,5 en variables: un millón si el Espanyol se salva, otro si RDT (así luce en su camiseta) juega 10 partidos y 500.000 euros si marca al menos cinco goles. Abelardo ya tiene su primer regalo: un nueve de garantías.

Apuesta fiable

No puede decirse que la operación sea económica para el Espanyol, pero las dramáticas circunstancias que azotan al equipo obligan a no titubear. De Tomás, de 25 años, es un delantero solvente, capaz de fabricarse sus goles y eficaz con ambas piernas. No es solo un rematador al uso, sino un punta más completo. Es cierto que sus cifras en el Benfica (3 goles en 17 partidos) no son ilusionantes, pero ya mostró su categoría en anteriores destinos.

Los problemas ofensivos del Espanyol son evidentes. Es el menos realizador de la Liga (14 goles), por detrás de Celta y Leganés (ambos con 16), y sus máximos artilleros son un central (Bernardo), un pivote (Marc Roca), un interior (Darder) y Wu Lei, el único delantero, los cuatro con solo dos goles. Arietes como Ferreyra y Calleri suman un tanto cada uno, mientras otros puntas como Campuzano y Vargas, que costó 10,5 millones, no han marcado.

Vacío cubierto

La marcha de Borja Iglesias al Betis por 28 millones dejó un vacío que no se ha cubierto de verdad hasta ahora. La venta del gallego fue la más alta de la historia perica y RDT se convierte en la compra más elevada, superando al Monito. El Espanyol compra el 100% de los derechos del jugador, pero el Benfica se reserva un 20% de una posible plusvalía en el caso de venta.

De Tomás, de madre dominicana y padre español, empezó a jugar en Parla, al sur de Madrid, con apenas 5 años. El club merengue le fichó con 7 para su alevín y allí se formó durante 14 temporadas. Después jugó cedido en el Córdoba, el Valladolid y el Rayo antes de marcharse al Benfica el pasado julio por 20 millones, justo la cantidad que pagará el Espanyol.