El Espanyol destituye a Machín

El Espanyol ha comunicado a Pablo Machín su destitución como entrenador del primer equipo, con el que solo ha logrado una victoria en 10 partidos y se ha hundido en la cola de la clasificación como colista. Por el momento, se desconoce el relevo.

"El club ha tomado esta decisión fruto del rendimiento deportivo del primer equipo y con la clara voluntad de reconducir la situación actual del conjunto blanquiazul en La Liga", según señala el Espanyol en un comunicado en que "agradece a Pablo Machín y a su cuerpo técnico su implicación durante estos meses de trabajo y les desea todos los éxitos personales y profesionales".

Luis García, el exdelantero asturiano del Espanyol que entrena a la Damm, es el preferido de los hinchas. También cobra fuerza el nombre de Pizzi, a quien le une una buena amistad con Rufete, el secretario técnico. Otros nombres que aparecen en la lista de candidatos son Francisco, el extécnico del Almería y el Huesca, el exazulgrana Abelardo o incluso Jorge Sampaoli, el exseleccionador de Argentina.

De vacaciones

La plantilla tiene vacaciones y no volverá a entrenar hasta el domingo 29 por la tarde. Machín declaró tras la dolorosa derrota ante el Leganés, el penúltimo clasificado, que "la situación no es insalvable". No obstante, la dirección del Espanyol ha considerado que no es el hombre adecuado para evitar el monstruo del descenso. De alguna forma, admite el error al elegir a Machín como sustituto de David Gallego, el entrenador que empezó la temporada y que fue también destituido.

Y es que con el soriano los resultados han empeorado. El equipo ya navegaba a la deriva en la Liga, y con él al mando las cosas han ido a peor. Con Gallego el Espanyol sumó 5 puntos de 24 posibles. Con Machín, 5 de 30. En total lleva solo 10 puntos en 18 partidos en lo que va de Liga y es colista, a cinco puntos de la salvación.

De lo único que puede presumir Machín es del buen rendimiento en la Europa League, competición en que el club ha logrado clasificarse como primero de grupo pese a la última derrota encajada contra el CSKA de Moscú.