España persigue el golpe en Rumanía

Aunque ya se sentó en el banquillo por el problema familiar de Luis Enrique en los partidos ante Malta, Islas Feroe y Suecia, Robert Moreno vivirá este jueves en Bucarest su estreno oficial como seleccionador. Una semana después de la muerte de Xana, la hija pequeña de Luis Enrique, España se mide con Rumanía, donde nunca ganó en sus seis anteriores visitas. La Roja lidera el grupo con mano de hierro y un pleno de cuatro victorias. Otro triunfo supondría un golpe de efecto en su camino hacia la Eurocopa que se abrirá el 12 de junio del 2020 en Roma.

«Estoy expectante, con muchas ganas de que llegue el partido, pero no me lo tomo como un debut», dijo Moreno, dolido por la tragedia vivida por su amigo Luis Enrique pero con ganas de prolongar el buen momento de la selección. «Si ganamos tendremos 15 puntos, no estaremos clasificados todavía. Queremos ser primeros y hacer 30 puntos».

El debate de la portería

El preparador de L’Hospitalet apostará por una línea continuista. Su primera gran decisión fue la suplencia de De Gea en el pulso ante Suecia. Kepa cumplió y debería seguir, aunque Moreno no descartó una alternancia bajo palos con el meta del United y Pau, ahora en la Roma.

Atrás, la defensa parece definida, con la entrada de Hermoso por Iñigo Martínez. En la medular, Busquets y Parejo parten con ventaja, mientras Ceballos, Fabián, Thiago y Saúl optan al otro puesto de interior. Arriba, Alcácer podría tener opciones en una línea con savia nueva gracias a la inclusión de Sarabia y Oyarzabal, beneficiados por las lesiones de Morata, Isco y Asensio.

El hijo de Hagi

El duelo tiene especial trascendencia para Rumanía, que pugna con Suecia por la segunda plaza. Nada tiene que ver el bloque de Cosmin Contra con el que vivió épocas gloriosas hace tres décadas. Sin embargo, cuenta con una generación de jóvenes que pueden dar mucho que hablar. En la convocatoria hay siete futbolistas presentes en el último Europeo sub-21, en el que España fue campeona y los rumanos acabaron terceros.

Entre ellos destaca Ianis Hagi, el hijo del exazulgrana, que milita en el Genk. Con 23 años, también brilla Razvan Marin, el centrocampista fichado por el Ajax para sustituir a De Jong. «Rumanía es un buen conjunto que no pierde en casa desde hace tres años. No será fácil ganarles», remarcó Moreno, que aún mantiene algunas dudas respecto al once que utlizará en Bucarest. El último precedente entre ambas selecciones acabó con un empate sin goles en Cluj en el 2016.