Polonia y Suecia y el ganador de la repesca del grupo B, rivales de España en la Eurocopa 2020

La selección española ya conoce la primera fase de su camino en la Eurocopa 2020. El combinado de Luis Enrique jugará sus tres partidos en Bilbao ante Polonia, Suecia y el ganador de la repesca del grupo B, que la disputarán Irlanda, Irlanda del Norte, Eslovaquia y Bosnia.

Sin duda, el denominado 'grupo de la muerte' es el F, con Alemania, Francia Portugal y el ganador de la repesca del grupo A, en el que participarán Islandia, Rumanía, Bulgaria y Hungría.

Este es el cuadro de grupos de la Eurocopa 2020:

Grupo A: Italia, Suiza, Turquía, Gales

Grupo B: Bélgica, Rusia, Dinamarca, Finlandia.

Grupo C: Países Bajos, Ucrania, Austria, ganador de la repesca Georgia, Bielorrusia, Macedonia del Norte o Kosovo.

Grupo D: Inglaterra, Croacia, República Checa, Ganador de la repesca entre Escocia, Israel, Noruega o Serbia.

Grupo E: España, Polonia, Suecia, Ganador play off entre Irlanda, Irlanda del Norte, Eslovaquia y Bosnia.

Grupo F: Alemania, Francia, Portugal, ganador de la repesca entre Islandia, Rumania, Bulgaria o Hungría.

18.50. El grupo de España ya está completo: Polonia, Suecia y el ganador de la eliminatoria de repesca entre Irlanda, Irlanda del Norte, Eslovaquia y Bosnia serán los rivales de la selección de Luis Enrique.

18.49. Comienzan a extraer las últimas bolas, las del bombo 4.

18.47. La última bola del bombo 3 en salir ha sido Portugal. La campeona de Eurocopa estará con Alemania y Francia en el grupo F, ya considerado el 'grupo de la muerte'.

18.46. La penúltima bola en salir del bombo 3 ha sido Suecia, que estará en el grupo E con España y Polonia.

18.45. Dinamarca estará con Bélgica y Rusia.

18.44. La República Checa estará con Inglaterra y Croacia.

18.43. La siguiente en salir ha sido Australia, que estará encuadrada en el grupo C con Ucrania y Holanda.

18.43. Comienzan a extraer las bolas del bombo 3. La primera en salir, Turquía, estará en el grupo A con Suiza e Italia. El primer partido de la Eurocopa será Italia-Turquía en el Olímpico de Roma el próximo 12 de junio.

18.40. La campeona del mundo, Francia, estará en el grupo F con Alemania.

18.39. Gullit extrae la bola de Polonia, que será rival de España en el grupo E.

18.39. Sale la bola de Croacia, que se enfrentará a Inglaterra en el grupo D.

18.38. Rusia estará encuadrada en el grupo B con Bélgica.

18.37. Sale a continuación Holanda, que jugará en el grupo C con Ucrania. La 'orange' jugará sus tres partidos en Amsterdam.

18.36. Comienzan a extraer las bolas del bombo 2 y Gulit saca la bola de Suiza, que estará en el grupo A con Italia.

18.35. Y la última bola del bombo 1 en salir es Italia, que participará en el grupo A.

18.34. Extraen la bola de Inglaterra, que ha sido encuadrada en el grupo D.

18.32. Bélgica estará en el grupo B.

18.30. Alemania estará en el grupo F.

18.29. Ahora extraen la bola de España, que estarán en el grupo E. Debutará el día 15 de junio en Bilbao.

18.28. La primera bola en salir es la de Ucrania, que ha sido asignada la grupo C.

18.25. Todo preparado para la extracción de las primeras bolas, ya está la copa de Europa presidiendo el escenario y los embajadores de las selecciones anfitrionas preparados.

18.12. La extracción de las bolas no está programada hasta las 18.30 horas, pero el acto previo comienza ya en Bucarest con actuaciones. Entre los invitados para participar en el sorteo estará Iker Casillas, campeón de la Eurocopa con España en 2008 y 2012.

Buenas tardes. En unos minutos comenzará en el sorteo de la fase de grupos de la Eurocopa 2020 desde Bucarest.

La selección española estará en el bombo 1 con Bélgica, Italia, Alemania, Inglaterra y Ucrania. El seleccionador, Luis Enrique, y el director deportivo de la RFEF, José Francisco Molina, están presentes en la capital de Rumanía para comprobar el devenir del sorteo.

Los rivales a evitar por España son Francia y Croacia, así como Holanda que están encuadradas en el bombo 2 y Portugal, la vigente campeona de Europa y de la Liga de Naciones, en el bombo 3. Una de las personas encargas de sacar las bolas de los equipos es el exportero del Real Madrid y de la selección española, Iker Casillas.

