«El Arcángel es mi casa y claro que el Córdoba CF asciende»

Andrés Martín vuelve a «su campo», El Arcángel, ahora con la internacionalidad sub-21 en el bolsillo, soñando con la absoluta y peleando por el ascenso a Primera en el Rayo. A pesar de su juventud, todo lo piensa con los pies en el suelo y «paso a paso». Eso sí, tiene claro que el Córdoba CF asciende esta temporada. Casi dos centenares de personas vendrán de su pueblo, Aguadulce, para ver a su paisano con España.

-De nuevo en Córdoba, de nuevo en su casa.

Sí, sí. Muy contento de poder estar aquí otra vez de nuevo. Mi segunda casa, desde luego.

-Muchas sensaciones al jugar en El Arcángel.

Es verdad que hay gente que vendrá por verme. Estoy muy feliz de estar aquí. Estuve en pretemporada con el Rayo Vallecano, pero no es lo mismo venir como visitante, con un equipo diferente, que hacerlo con la selección.

-¿Se le hizo raro venir como visitante?

Sí. Al final, cuando tú estás en tu campo, porque siento El Arcángel como mi campo, es de mis preferidos, se me hace raro que la gente piense que soy visitante. Pero nos dedicamos a jugar al fútbol y esa sensación es muy bonita.

-El Córdoba ha sido muy importante en su carrera.

Es el equipo donde he crecido más. El club que me ha dado la ocasión de subir al primer equipo y darme esa oportunidad de jugar en el fútbol profesional. Le estaré eternamente agradecido.

-El año de la salvación fue inolvidable para usted, tanto por lo colectivo como por lo individual.

Sí, ese año como dices fue un año espectacular para el Córdoba. Fue un año muy bonito, un final de temporada espectacular, porque, al principio, esa campaña se inició, precisamente, como la temporada pasada. El equipo remontó en esos últimos meses y la confianza que tuvo la afición en el equipo hizo que la temporada fuera muy especial.

-¿Con qué compañeros se lleva mejor de entonces? ¿Mantiene el vínculo?

Sí, siempre he tenido un trato muy cercano con Álvaro Aguado, con Carbonell, con Menéndez, con Alfarito, Miguel de las Cuevas. Hablamos frecuentemente y nos preguntamos por cómo vamos uno y otro.

-Del Córdoba llega a un candidato al ascenso, un Rayo Vallecano con Paco Jémez, y ya con responsabilidades altas.

Sí. Estoy muy contento por haber firmado allí. Estoy muy feliz de cómo me han ayudado los compañeros en general. Tengo a Piovaccari, que fuimos compañeros aquí en Córdoba y también estoy contento con el míster, que me pide mucho trabajo y mucho sacrificio. Yo intento hacerlo lo mejor posible. Intento meter goles, los máximos posibles y en eso estamos.

-¿Qué le dice Piovaccari?

Pío siempre me ha dicho lo mismo. Que siga trabajando como cuando era el niño que empezó en Córdoba y que toda las que pueda que las intente enchufar, como él dice. Siempre tiene unas reglas y yo las intento cumplir también.

-Como delantero, algo más beneficiado sale por el sistema que implanta siempre Paco Jémez.

Sí. Todos sabemos cómo es el míster, le gusta tener la posesión del balón y el Rayo creo que lleva en todos los partidos más del 55% de la posesión. Creo que somos uno de los equipos con más porcentaje de posesión de Segunda. Los resultados no se están dando como queremos, pero debemos seguir en esa línea y seguir mejorando.

-En dos años, del filial del Córdoba a la sub 21. ¿Le da la sensación de que todo va muy rápido o usted controla bien el vértigo?

No. Bueno, yo siempre me he dedicado a lo mismo. En el campo me dedico a jugar, a disfrutar lo máximo posible y no pienso en lo exterior. En lo exterior ya hay mucha gente que piensa y ahí yo no me meto. Yo me dedico a jugar y a disfrutar.

-Y si ya está en la sub 21 es inevitable pensar en la absoluta, ¿no?

Bueno, sí. Paso a paso. Pero lo primordial es mañana -por hoy- contra Alemania. Ganar, pero sabemos que es un gran rival, tiene buenos jugadores y luego está Montenegro, ante la que hay que ir a por los tres puntos y seguir arriba en la clasificación.

-¿Cuando salte al campo queda hueco para pensar que es El Arcángel, su casa, con mucha de su gente ahí o solo se centra uno en el partido?

Sí, claro. Siempre hay un hueco en el que piensa uno que está en El Arcángel. Un estadio en el que he disfrutado mucho y en el que será muy especial para mí jugar con la camiseta de la selección.

-¿Y qué se le dice a esa gente que va hoy a El Arcángel?

Darle las gracias por venir, que se dejen todo para animarnos y le deseo mucha suerte en la temporada al Córdoba, que sumen de tres en tres como han hecho contra el Cádiz B.

-¿Sube el Córdoba o no?

¡Claro que sí!