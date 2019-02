Dolorosa derrota del Ciudad de Lucena en el descuento (1-0)

Tropiezo a domicilio en un enfrentamiento directo de un CD Ciudad de Lucena que, a segundos de la conclusión, dejó escapar todos los puntos en su visita a tierras onubenses al caer por la mínima ante el CD San Roque de Lepe. Con esta derrota el conjunto cordobés ve cortada su buena racha de resultados y lo hace además ante un rival que llegaba a la cita sin haber sumado ni un solo punto en las último cinco jornadas, pero que con este nuevo triunfo se confirma como una de las bestias negras de los de David Caro, pues en la ida los leperos les golearon en casa por un contundente 0-4.

El partido no fue bueno ni vistoso de ver para el espectador, aunque estuvo siempre muy peleado y la emoción se mantuvo hasta el pitido final por la falta de goles que hubo. El Ciudad de Lucena, muy mermado de efectivos y con sensibles bajas en su zona de creación, nunca se sintió cómodo sobre el Ciudad de Lepe y no generó prácticamente nada de peligro en el área local. Por su parte los gaditanos tampoco demostraron gran cosa y en su juego conservador también hubo numerosas imprecisiones y dudas. Sin apenas ocasiones ni dominio de ninguno, en el tramo final el San Roque de Lepe apretó en busca del premio de la victoria y no sin cierta sorpresa general lo consiguió sobre la bocina.

En la primera las ocasiones brillaron por su ausencia y sólo a pelota parada o en algún chut aislado la pelota llegó a las áreas. Nadie supo controlar el tempo de juego. El fútbol que proponía el conjunto de Diego Caro resultaba un tanto desvirtuado si se le comparaba con el exhibido en las últimas jornadas ligueras, en todo caso incluso insuficiente ante los pupilos del entrenador local Jesús Lino, que tampoco estaban para demasiadas alegrías y se contentaban felices con ejercer un dominio que tenía más de territorial que efectivo. En ese juego de no agresión mútua el reloj corrió impertubable sin que sobre el rectángulo sucediera nada verdaderamente importante.

A la vuelta de los vestuarios el panorama no varió demasiado y una vez más ninguno de los dos fue capaz de imponer su fútbol y ni tan sólo de marcar el ritmo de juego durante demasiado tiempo. La pelota no se acercaba a las áreas en buenas condiciones y todo el posible peligro de ambos quedaba relegado a la estrategia o alguna acción aislada. Así la mayor inquietud que hubo en la grada llegó con un cabezazo desviado del marco del local Juan Jorrín al poco del reinicio y superado el setenta en un disparo con intención del visitante Marwan que sin embargo tampoco llegó a coger palos y apenas hizo trabajar al portero. Cinco minutos más tarde era el local Miguelito quien probaba fortuna con un chut que una vez más salió fuera.

Con todo en el tramo final del encuentro, como era lógico y esperable, los onubenses apretaron fuerte arriesgando un poco más en pos de la victoria y tres puntos de oro para un grupo muy necesitado. De nuevo el Ciudad de Lucena no dio apenas señales ni hizo gesto de estirarse lo más mínimo. Todo lo contrario, se replegó con todos los posibles en torno a su portero dispuesto a aguantar el chaparrón, pero no lo consiguió. A tres de la conclusión Sillero ya salvó a los suyos con una gran intervención ante Toscanini en un mano a mano muy claro, pero finalmente ya en el noventa no pudo hacer nada ante un Higor Rocha que remachó la faena faditana para alegría de su sufrida parroquia.

San Roque de Lepe - Ciudad de Lucena (1-0)

San Roque de Lepe: Miguel Guerrero, Correa, Yeison Rojas, Rodrigo Íñigo, Pera (Miguelito, 51´), Martínez, Ekedo, Nico Gaitán (Robles, 81´), Camacho, Juan Jorrín (Higor Rocha, 65´) y Toscanini.

Ciudad de Lucena: Sillero, Erik Niño, Jesús Núñez, Curro Pérez, León, Ale Rivero, Torralbo, Carmona (Javi Ruíz, 87´), Iván Henares, Quique Roldán (Manu Reina, 55´) y Marwan (Cristian, 80´).

Gol: 1-0 (90´) Higor Rocha.

Árbitro: Viñolo Payán. Amarilla a Correa; Rivero y Reina.

Incidencias: encuentro disputado en el estadio Ciudad de Lepe ante unos 150 espectadores.