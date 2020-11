Doblete victorioso del Córdoba

Una de cal y otra de arena en el subgrupo B del Grupo 4. El Córdoba CF ganó en la jornada dominical al Nervión por 0-1. El Séneca, el sábado, perdió por 3-0 contra el Real Betis. El Córdoba CF y el Salerm Cosmetics Puente Genil, en lo concerniente al subgrupo B del Grupo 14 de la Liga Nacional, salieron victoriosos de sus respectivos duelos contra la UD Tomares y el Fundación Lucena. El Don Bosco, mientras tanto, firmó su segunda derrota de la temporada frente al Real Betis.

DIVISIÓN DE HONOR

AD Nervión-Córdoba (0-1)

El Córdoba CF enlazó su segundo triunfo de la campaña en el feudo de la Agrupación Deportiva Nervión. Los cordobesistas afrontaron el choque sabiendo que la concentración en las acciones a balón parado sería vital, sobre todo atendiendo a las dimensiones reducidas del Centro Deportivo Antonio Puerta.

El once dispuesto por José Ángel Garrido demostró trabajo y pundonor desde el comienzo ganando las jugadas por alto. Además, en las transiciones manejaron a su contrincante y estuvieron a punto de marcar por medio de Tate. El delantero estrelló en el larguero una vaselina que botó en la mísma línea de gol y finalmente salió. La producción ofensiva no quedó ahí. Raúl obligó a la intervención del portero sevillano y, poco después, Salvi no acertó a perforar la red. La recompensa llegó, antes del receso, en las botas de un Tate muy activo que dispuso la ventaja blanquiverde.

Los locales apostaron por aumentar sus condiciones en el juego directo metiendo puntas muy espigados y procurando mejorar en los pelotazos largos. Kiko, en una contra, no consiguió anotar el segundo. Los cambios hicieron bajar el nivel del Córdoba y, merced a este hecho, Eric en portería logró salvar la igualada.

Real Betis-Séneca (3-0)

Clara victoria del Real Betis Balompié frente a un mermado Séneca CF en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Los béticos llevaron el peso de la contienda desde el arranque, aunque hasta el ecuador del primer acto no inquietaron la meta rojinegra.

Un centro desde el costado izquierdo obligó a la rápida respuesta de Álvaro y Marcos, en el rechazo y con todo a su favor, mandó el balón al travesaño. Pablo Suárez, acto seguido, probó mediante un remate que se marchó arriba. A los hombres de Isaac de la Cuesta les costaba trabajo hilvanar acciones y solo Chupete tuvo una oportunidad que atajó Álex Daza. El Betis, en la recta final, refrendó su buen fútbol con dos goles antes del descanso. Marcos, en el 38, y Jesús, después de una acción personal en el descuento, pusieron tierra de por medio.

La tónica no varió durante la segunda mitad. De hecho, Joaquín amplió la renta, transcurrido el 54, cruzando su remate al ingresar en el área. Los de Aitor Martínez, controlando todas las facetas del encuentro, se dejaron llevar y propiciaron un peligroso chut de Manu, en el 62, que acabó alejado del marco. Sin embargo, el sino del envite estaba bien definido y el bando senequista terminó pagando en exceso las cinco bajas que arrastraba para la cita.

LIGA NACIONAL

Córdoba CF-Tomares (1-0)

Primera alegría para el Córdoba CF de Liga Nacional en el subgrupo B del Grupo 14. Los chicos de Antonio García Chico consiguieron derrotar por la mínima a la UD Tomares gracias al tanto de Francisco Baeza. La única variación aconteció en el minuto 26 y sirvió para recuperar el ánimo de un grupo que la pasada semana cayó por 2-0 ante el Coria. Los del Aljarafe, por su parte, no pudieron confirmar su buen estado de forma en la Ciudad Deportiva blanquiverde ante un rival que supo imponerse en los momentos más importantes de la contienda. La próxima jornada viajarán hasta la provincia de Huelva para medirse a la Asociación Deportiva Los Rosales.

Puente Genil-Fundación Lucena (2-1)

Sufrido triunfo del bando rojillo en el derbi cordobés. Los anfitriones se adelantaron en el minuto 12 mediante una acción iniciada desde un saque de banda. La pelota, tras un par de rebotes, cayó a la frontal, el intento de remate se convirtió en una asistencia perfecta que aprovechó Antonio José Limones para abrir la lata.

Los de José Manuel Borja siguieron con el dominio sobre el verde y fruto a su empuje anotaron el 2-0 a la media hora de juego. De nuevo Limones fue el autor de un gol que encarrilaba la tarde. No obstante, la expulsión de Sergio Lora metió de lleno en el encuentro al juvenil de Rafael Carrillo Falete. Juanca, en el 62, puso emoción al tramo decisivo, pero los tres puntos se quedaron en el Manuel Polinario Poli. Los pontanos tendrán jornada de descanso a continuación y los lucentinos recibirán al Don Bosco.

Don Bosco-Real Betis (0-2)

Nuevo tropiezo del equipo de Salva Romero en la segunda jornada liguera. La escuadra cordobesa sucumbió por 0-2 ante el Real Betis en las instalaciones de Noreña, un resultado que les deja sin la posibilidad de estrenar su casillero de puntos. El combinado hispalense firmó el 0-1 en el minuto 38 por medio de José Carlos León. El atacante aprovechó un balón sin dueño en el área para perforar las mallas de Rafael Martínez. Víctor Tellado, nada más empezar la segunda mitad, amplió la renta para los de Pedro Antonio Benítez poniendo el broche perfecto a una acción individual.

El plantel visitante, que no pudo competir hace siete días al detectarse un caso positivo por covid-19 en el entorno de un futbolista, regresó al campeonato de la mejor manera posible. Así pues, las miras de los blanquicelestes están puestas en el derbi que se vivirá contra el Fundación Lucena en tierras aracelitanas.

Don Bosco-Betis B de la Liga Nacional juvenil. FOTO: A.J. GONZÁLEZ.