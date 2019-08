"Dembélé se queda", afirma el agente del delantero

Moussa Sissoko, agente de Ousmane Dembélé, ha rechazado en un comunicado oficial cualquier posibilidad de que su representado entre en una operación de cambio ante el posible retorno de Neymar al Camp Nou. Según el cercano colaborador del delantero francés el futuro del futbolista está al "al 1.000 por ciento" en el Barça.

En este sentido, Sissoko emitió una nota en la que se mostró contundente con la continuidad de Dembélé, actualmente lesionado. "Ousmane no ha pensado ni un momento en abandonar el Barça. Está muy a gusto en el club y, a pesar del interés de grandes equipos europeos, tiene como objetivo triunfar aquí a largo plazo".

UNA LESIÓN NO COMUNICADA

Para el agente del futbolista la lesión solo es un "mero obstáculo". Así, afirma que "lamentablemente, su lesión le paraliza temporalmente en su motivación por hacer una gran temporada, pero no afecta a su sed de éxito y está convencido de que volverá lo más rápido posible para responder a las críticas que dañan su imagen. Dembélé va a quedarse al 1.000 por ciento con la firme intención de honrar los colores del club".

Dembélé ha jugado 66 partidos de 120 posibles, apenas el 55%. Un porcentaje lamentable teniendo en cuenta que hubo 40 partidos (el 30%) en los que estuvo de baja; es decir, no jugó por estar indisponible, no por ser un descarte técnico.

La lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda llega en circunstancias poco claras. Al parecer, el jugador notó molestias al final del partido de Bilbao. De manera perceptible se llevó la mano al muslo más de una vez. Preguntado por ello por el médico del Barça, el delantero restó importancia.

El diario As explicó que Dembélé fue citado para una revisión médica el sábado por la mañana para aclarar si había alguna dolencia y el jugador, que disponía de fiesta hasta el lunes por la tarde, optó por no acudir, restando trascendencia a su dolor. Antes del entrenamiento del lunes, según el rotativo, no se quejó a los médicos. Luego iniciada la sesión, se rompió.