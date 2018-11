Dembélé, convocado ante el Atlético; Coutinho, descartado

El castigo a Ousmane Dembélé solo ha durado un partido. Vio el encuentro contra el Betis desde la grada por su ausencia injustificada en el entrenamiento. Pero Ernesto Valverde ha rescatado al delantero francés para el decisivo duelo contra el Atlético este sábado en el Wanda Metropolitano.

El técnico no ha querido, en cambio, correr riesgos con Coutinho, a pesar de que prácticamente se había entrenado con el grupo durante toda la semana. Pero no había completado todas las sesiones. Ha querido Valverde ser prudente con el brasileño, quien no ha recibido todavía el alta médica.

La tercera pieza del tridente

La ausencia de Coutinho abre incluso la posibilidad de que Dembélé sea titular. Ante el Betis esa tercera pata del tridente ofensivo azulgrana fue ocupada por Malcom. Pero no brilló el extremo brasileño, al punto de que Valverde lo sustituyó antes de que se llegara a la hora de partido. Queda, por lo tanto, libre esa tercera plaza para acompañar a los intocables Messi y Coutinho.