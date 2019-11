Dani Olmo: "Hubo interés de Croacia, pero yo quería jugar con España"

Fue la gran atracción de la lista anunciada por Robert Moreno el pasado viernes desde el Museo del Prado. No sorprendió demasiado su estreno en una convocatoria de la absoluta, ya que había brillado con la sub-21 y también con el Dinamo de Zagreb. Faltaba solo hacer justicia.

Dani Olmo (Terrassa, 21 años) disfruta de su primera cita con la Roja. El fascinante camino que inició con 16 años abandonando La Masia para probar fortuna en Croacia ha tenido su recompensa. La subcampeona del mundo intentó captar al mediapunta, pero no hubo fortuna. Olmo tenía claro que quería jugar con España.

EL PRIMERO DESDE CESC

Dani estaba entrenando con el Dinamo de Zagreb, en el que suma 6 goles en 17 partidos esta temporada, cuando se conoció la lista. Se lo dijeron al entrenador y nos reunió a todos en el centro para comunicar la noticia. No me lo esperaba. Todos mis compañeros me felicitaron y fue un momento muy bonito. Tenía muchas ganas de estar aquí, recordó este martes el mediapunta, campeón de Europa con la sub-21 de Luis de la Fuente este verano.

También fue internacional sub-17 con Santi Denia o sub-16 con Celades. Ahora es el primer futbolista después de Cesc que llega a la absoluta sin jugar en la Liga española. Mi objetivo al irme a Croacia era hacerme futbolista. Al principio no fue fácil, pero con trabajo y dedicación he llegado hasta aquí, agregó Olmo, que confía en debutar el viernes ante Malta en Cádiz o el lunes en el Metropolitano contra Rumania.

EL RETO DE LA EUROCOPA

La federación croata intentó seducir al catalán, que tiene contrato hasta el 2021 con su club y está valorado en 30 millones de euros según la web Transfermarkt. Hubo interés de Croacia para ir con ellos, pero yo quería jugar con España. Al final lo he conseguido.

A siete meses de la Eurocopa, espera convencer al seleccionador. Robert me ha pedido que sea yo, que haga lo que he hecho en mi club y en la sub-21, que por eso estoy aquí, concluyó un ilusionado Olmo.