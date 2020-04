Coronavirus: Alberto Toril avisa de que "ahora hay que ser fuertes"

El cordobés Alberto Toril está a la espera de empezar su tercera temporada en el Guangzhou Evergrande, club en el que coordina todo el fútbol de cantera y entrena a lo que aquí sería su filial. Un trabajo en el que se encuentra “muy bien, porque me gusta mucho. Pruebo con chicos de élite, me gusta estar en contacto con chicos de 19-21 años que están cerca ya del fútbol profesional y les puedo aportar mi experiencia y conocimientos”. Además, a Toril le sirvió de mucho sus años en el fútbol base del Real Madrid, en el que llegó a entrenar al Castilla. “El haber trabajado ya antes en este nivel me da esa visión de lo que necesitan aquí y el año pasado fuimos campeones de China con el equipo sub-19.



Toril sabe bien el periplo que está pasando Córdoba y España a causa de la pandemia de coronavirus. No en vano, el cordobés ya empezó a vivir en enero el proceso, ya que es el actual entrenador del filial del Guangzhou Evergrande y coordina todo su fútbol de cantera. La ciudad en la que se encuentra está a menos de 1.000 kilómetros de Wuhan, zona cero mundial del coronavirus, una alerta que “nos pilló en pretemporada. El 23 de enero empezábamos la pretemporada y con el año nuevo chino teníamos unos días de vacaciones”, relata el de Peñarroya. “Hemos estado casi un mes en casa, hasta el 29 de febrero, que es cuando volví a China. Ahora mismo no sabemos exactamente la fecha de inicio, porque el Gobierno aún no lo ha decidido y está esperando a ver cómo va el país”. Toril opina que “primero irán los colegios, imagino, y a partir de ahí todo se acelerará. Calculo que para finales de mayo o principios de junio, a más tardar, todas las ligas puedan empezar”.

Con experiencia en el Real Madrid

El extécnico del Castilla y del Elche, entre otros, explica que “hemos pasado la cuarentena, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Estuvimos confinados 14 días, pero una vez pasados lo vivimos con normalidad, aunque es verdad que nos toman la tempertura”. “En casi todas las zonas del complejo en el que estamos hay policías que te toman la temperatura y te piden si te han hecho la prueba del coronavirus, que la tuvimos que pasar todos”, comenta Toril, que explica que la idea de la convivencia dentro del mismo complejo fue “del club. La gran mayoría de los jugadores son de ciudades diferentes y actualmente viven en este complejo, que está cerrado. Los tienen en su habitación y ahí pasaron la cuarentena”, mientras que el cuerpo técnico “también la pasó en el complejo, aunque en un hotel que hay dentro de él”.



Toril avisa de que con esta crisis “todo cambia”, ya que “la vuelta a la normalidad será muy progresiva. Lo estamos viviendo aquí, en China, que van dos meses adelantados” y tiene claro el técnico que “esto no va a ser de un día para otro y de repente vivir un día normal. Será progresivo, los trabajos, la gente, los restaurantes, etcétera, todo va a ser muy pausado, muy tranquilo”. El cordobés pide que “no se tenga prisa. Ahora la gente tendrá miedo a salir o a ir donde haya multitudes. Bueno habrá que tomarse todo con calma” y mantiene otra preocupación añadida: “A nivel económico va a afectar mucho. Esperemos que el golpe sea lo menor posible y que podamos volver a como estábamos anteriormente”. En la actualidad, en China “se hace vida normal, los restaurantes están abiertos todos, la gente está en la calle y los comercios funcionan, pero las mascarillas son obligatorias. Es lo único diferente” al reciente pasado, en un día normal en Guangzhou, aunque “cuando entras en un restaurante te quitas la mascarilla para comer y cuando vuelves a la calle te la pones”.

El retraso por la pandemia

En lo que respecta al fútbol, y a pesar de que la pandemia surgió en China en plena pretemporada, también afecta al igual que en Europa. “En pretemporada, pues más o menos tienes la idea de que a finales de febrero empieza la temporada y puedes planificar la pretemporada. A partir de ahí es complicado, porque no sabes y no puedes estar tres meses de pretemporada. Los jugadores, como han estado parados, hay que dejar que vayan cogiendo sensaciones poco a poco”, explica el entrenador cordobés.



Mirando a España, Toril tiene claro que “más que la enfermedad en sí, que tratada bien no tiene un índice alto de mortalidad, ha sido el colapso de los hospitales lo que ha provocado que no se pudiese tratar correctamente a todas las personas”, porque entiende que “tratada de manera aislada, a una persona sana no le hace daño” la enfermedad. “Hace daño a las personas mayores con patologías previas y por este colapso no han podido ser tratadas de la mejor manera”.



Por ello, el entrenador cordobés reconoce “preocupación” por sus compatriotas, “porque llevan un mes encerrados y no es fácil estar todo el día escuchando noticias negativas”, y también porque “no es fácil asimilar la situación. No lo ha vivido nadie en su vida y encontrártelo es duro”. Por ello, Toril pide a cada español que “intente ser solidario. Cuidarse y permanecer en casa, porque es cuestión de tiempo y ojalá que sea poco tiempo”. El técnico cordobés reconoce que “ahora viene el periodo más duro a nivel mental, cuando llevas un mes o más de confinamiento, en casa, pero hay que intentar ser fuente, mantener la mente ocupada, ser positivo”, porque en su opinión “esto va a pasar y debemos estar sanos, que la familia esté sana y que la gente procure no salir. Al final, en casa, es donde mejor estás”, avisa Alberto Toril.