El cordobés Miguel Baeza, del Madrid al Celta

El cordobés Miguel Baeza, de 20 años, alcanza el techo de la Primera División. El jugador se ha convertido en la tercera incorporación del Celta de cara a la temporada 2020-21. El canterano del Real Madrid recala en Balaídos por una cantidad en torno a los 3 millones de euros por el 50 por ciento de sus derechos, según han informado medios de la capital gallega.

Forjado en las filas del Séneca CF, Miguel Baeza Pérez (Córdoba, 2000) se incorporó al Real Madrid con apenas 12 años, después de destacar en las filas del histórico club rojinegro como benjamín y alevín. Empezó en el Enrique Puga a los seis años y desde 2012 ha sido uno de los chicos más seguidos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas por su rápida evolución. Jugando como extremo o interior zurdo, explotó en el juvenil C con Álvaro Benito de entrenador. De ahí saltó al juvenil A de Guti, en el que se mostró como un jugador clave.

Internacional con España en sub 15, sub 17 y sub 19, Baeza disputó esta última temporada, a las órdenes de Raúl González, 26 partidos con el Real Madrid Castilla en la Segunda División B, marcando nueve goles y repartiendo cuatro asistencias. También disputó la Youth League con el equipo juvenil blanco.