El Córdoba quiere hablar solo de fútbol

La recta final de la pretemporada del Córdoba Femenino ha estado marcado por el ruido generado en torno a la sección del club blanquiverde, más que la preparación física de sus jugadoras. Todo comenzó con la destitución de Magdalena Entrenas como responsable de la sección y la sucesión en el cargo por parte de Miguel Romero.

Posteriormente y en la semana previa al inicio de la temporada, el entrenador Antonio Serrano fue destituido como técnico mientras que el club continuaba teniendo problemas para inscribir a una plantilla que, a última hora, ha sido registrada y podrá competir en la liga Reto Iberdrola. Manu Aguado ha sido quien ha tomado el timón de una plantilla que, además, ha tenido que desplazarse en coches a lugares para poder jugar los amistosos de pretemporada.

Pero todo ello ya es pasado. Ahora llega el momento importante y el equipo quiere traerse de su visita al Valencia Féminas B (12.15 h.) tres puntos que le supongan un bálsamo moral para afrontar el reto de la permanencia. Para el estreno liguero, Aguado no podrá contar con Yanire, Ile y Encarni por molestias musculares. Por su parte, la francesa Félicité no podrá jugar al no tener el tránsfer en plazo y María Marín sufre un proceso febril.

Ante esta situación, la expedición blanquiverde se ha desplazado hoy, en autobús, a la capital del Turia para iniciar una temporada ilusionante, pese a todo.