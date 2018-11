El Córdoba B vuelve a la senda de la victoria

Partido muy igualado e intenso marcado por el mal tiempo en el que el Córdoba B ha logrado llevarse los tres puntos. Andrés puso el primer tanto en el marcador y en la segunda mitad Chuma se aprovechó de los descuidos defensivos locales para sentenciar. Encuentro difícil de jugar y muy bien manejado por los de Marrero.

Tras dos empates y una derrota, el Córdoba B buscaba reencontrarse con la victoria. El inicio del filial blanquiverde estaba siendo impecable, y aún se encuentra en la cabeza de la tabla, pero los tres puntos se antojaban necesarios de nuevo. Para ello, y para dominar al peligroso Coria, Marrero contaba con la presencia de Andrés Martín, el joven delantero del primer equipo que está echando una mano al filial de Marrero.

Comenzaba el partido marcado por una intensa lluvia que dificultaba mucho el juego. Aunque el Coria al inicio se mostraba con mayor seguridad, el equipo de Marrero poco a poco fue haciéndose con el dominio, encadenando varias ocasiones importantes. Fran Ávila, Miguel Ángel y Chuma lo probarían a partir del minuto 10 sin éxito. Fruto de ese empuje llegaría el gol blanquiverde. Trabazo combina con Moyano, y finalmente es Chuma quien se la da a Andrés, que se interna en el área para definir con mucha solvencia.

El Coria intentaba alguna contra o centros laterales pero no podían con la seguridad defensiva del Córdoba B. Poco más tarde el técnico local hizo cambios y no tardaría en disfrutar de una ocasión muy clara. Primero Gonzalo y después Pedro Jiménez tuvieron el gol muy cerca, pero desvió a saque de esquina la defensa del Córdoba. El último tramo de la primera mitad estaría marcado por el empuje local, con varios disparos que no encontraban la red.

En la segunda mitad continuaba atacando el Coria que buscaba desde el principio remontar con varios intentos a la contra sin éxito. Entre Chacón, Pavón y Mario Begines llegaba el peligro de los locales ante un Córdoba más replegado. Sin embargo, cuando más sufría el cuadro blanquiverde llegaba una contra que finalizaba Chuma a la perfección dentro del área para poner el segundo.

Tras el gol de la tranquilidad de Chuma, el conjunto visitante tiraba de saber estar para jugar con el resultado y el tiempo. Por otra parte, el Coria se desesperaba buscando acortar distancias. Poco más tarde, en una contra, Estepa se plantaba en área contraria y veía la segunda amarilla por simular. Así, los visitantes se quedaban con un hombre menos. Los minutos finales sería locos con muchas llegadas. Así acabaría un partido muy importante para volver a ganar tras una mala racha y con un oficio demostrado que servirá para el futuro.

Coria - Córdoba B (0-2)

Coria CF: Isco, David Feito, Álex Serrano, Jonny, Redondo (Vega, 67´), Begines, Samu (Pedro Jiménez, 35´), Pavón, Migue, Chacón, Gonzalo (Espada, 67´).

Córdoba CF B: Llamas, Jordi Méndez. Fran Ávila, Álex García, Joel, Bautista, Trabazo, Andrés (Rosa, 52´) (Estepa, 66´), Chuma, Miguel Ángel, Sebas.

Goles: 0-1 (24´): Andrés. 0-2 (65´): Chuma.

Árbitro: Baena Acal. Amarilla a Feito; Joel, Chuma, Estepa (2A, 84´), Llamas, Rosa, Trabazo.

Campo: estadio Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla).