El Córdoba B se impuso por 0-4 a una batalladora Lebrijana

El Córdoba B se impuso en su enfrentamiento a la Lebrijana por un 0-4 que se fraguó desde el primer cuarto de hora de partido en el Municipal, uno de los estadios más complicados del grupo X. El choque se marchó al descanso con la mínima ventaja del conjunto visitante, pero superados los primeros diez minutos de la segunda entrega Álex García firmó el segundo para el filial. En tan solo veinte minutos el Córdoba ya había marcado tres goles que dieron los tres puntos a un equipo que lucha por meterse en los puestos de acceso al playoff de ascenso, objetivo que tiene a tiro de piedra tras las cuatro victorias consecutivas.

Tras la derrota, la Lebrijana pone fin a su buena racha como local, donde se ha impuesto en las últimas cinco jornadas. Aún así, se mantiene en la zona media de la tabla clasificatoria a una distancia prudente de los puestos de peligro.

Arrancó intenso el Córdoba y transcurridos únicamente seis minutos de partido Trabazu dio el primer aviso del partido con un disparo que sacó Juande en la misma línea de gol. Fue la antesala del primer tanto que llegaría muy pocos minutos después. El delantero cordobesista Chuma, y ex albiceleste, se marchó de su defensor y acabó creando un chute que se coló al fondo de la red lejos del alcance del meta Manu.

Con mucho partido todavía por delante, las sensaciones de unos y otros eran muy diferentes: el Córdoba estaba muy cómodo sobre el terreno de juego y motivado; mientras que la Lebrijana no acababa de encontrar su punto, pese a no ceder en sus intentos por encarar el portal rival. Precisamente, una de las aproximaciones locales fue obra de Copero, cuyo lanzamiento se marchó desviado. A medida que los minutos fueron corriendo, los de Joaquín Hidalgo se asentaron sobre el tapete y aumentaron las llegadas a puerta aunque sin crear ocasiones de peligro real debido a la buena defensa mostrada por el segundo equipo cordobesista.

Tras el paso por los vestuarios, los locales salieron en busca del empate y nada más ponerse el balón a rodar consiguieron marcar. Sin embargo, el colegiado anuló el tanto por considerar falta previa de José Mari, una acción más que dudosa y protestada por a parroquia lebrijana. A partir de entonces, el Córdoba B volvió a hacerse con las riendas del choque y poco después amplió la ventaja con una diana de Álex García a la salida de un saque de esquina.

Las cosas se pusieron cada vez más complicadas para los de Hidalgo que pecaron de falta de acierto de cara puerta, precisamente una faceta de la que anduvo sobrado el contrincante. De hecho, del posible 1-2 se pasó acto seguido al 0-3, y de nuevo vio puerta Chuma, en una jugada con su rúbrica, quien no celebró el doblete.

La Lebrijana consciente de la situación adversa, intentó tirar de orgullo para, al menos, conseguir el gol de la honra, pero la defensa cordobesista no cedió ni un ápice y las llegadas de Lúa y Juande no acabaron en nada.

Luismi finalmente puso la guinda al pastel con el cuarto de la tarde, al cazar su propio rechace. Ese fue el último de los tantos de un partido acabó con varios amonestados por parte del equipo albiceleste que pese al resultado nunca tiró la toalla.

UB Lebrijana: Manu; Juanma, Benítez, Juande, José Mari, Alain, Lúa, Raúl (Juanito, 59´), Panadero, Copero (Segundo, 76´) y Ranchero (Robert, 69´).

Córdoba CF B: Alberto; Jordi, Fran Ávila, Abraham, Alex, Kevin, Carracedo (Marco Rosa, 56´), Moyano, Chuma, Trabazo (Borja García, 78´) y Sarmiento (Luismi, 67´).

GOLES: 0-1 (15´): Chuma. 0-2 (58´): Álex García. 0-3 (65´): Chuma. 0-4 (78´): Luismi.

ÁRBITRO: Alonso Ramírez (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a Juanma, Benítez, Alain, Lúa y Panadero; Kevin.

CAMPO: Municipal. 400 ESPECTADORES