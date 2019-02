Un Córdoba B crecido visita al Arcos, un clásico en horas bajas

El Córdoba B ha recuperado la confianza después de su holgada victoria por 3-0 en la jornada anterior ante el San Roque de Lepe. No solo por los goles, sino también por las sensaciones que mostraron los jugadores del filial blanquiverde.

El conjunto cordobesista se encuentra a seis puntos del play-off de ascenso a Segunda B, por lo que los de Juan Marrero buscan una nueva victoria en su visita al Arcos (12.00 h.), un clásico de la categoría que no está viviendo una buena temporada a diferencia de campañas anteriores puesto que está a tres puntos del descenso. A pesar de ello, Marrero no quiere confianzas en un plantel que no podrá disponer de Arnau Mirambel ni Carracedo, ambas bajas por lesión, Por otro lado, el técnico valenciano recupera a Marco Rosa, Borja y Luismi. Completan la lista los juveniles Cano, Abraham y Moyano.