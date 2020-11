El Ciudad de Lucena, lanzado a por el ascenso

El Ciudad de Lucena ha empezado como un tiro la temporada 2020-21 en el Grupo 10B de Tercera División. El equipo entrenado por Dimas Carrasco asaltó el liderato el pasado fin de semana al vencer a domicilio al Castilleja, que ostentaba la primera plaza hasta el momento, endosándole un 0-3 muy revelador.

Si el equipo celeste debía dar un golpe encima de la mesa en Castilleja, lo hizo sobradamente. No solo venció a un rival directo y se colocó primero en la clasificación. El Ciudad de Lucena confirmó que el rendimiento del pasado curso, en el que llegó hasta la final del play off de ascenso, no fue simple casualidad.

Un lance del Castilleja-Ciudad de Lucena del pasado fin de semana. / TWITTER DEL CASTILLEJA

Tras caer ante el Betis Deportivo todas las miradas de los equipos andaluces de Tercera División estaban en el equipo lucentino. Un rival a batir que ha confirmado las sensaciones y las expectativas con 9 puntos de 12 posibles y un saldo de goles envidiable (seis a favor y solo dos en contra).

Sesión de recuperación y preventiva para los lucentinos en gimnasio previa al entrenamiento con los fisios Illán y Javi... Cada minuto y cada detalle se cuida en la escuadra celeste!! 💪💙 pic.twitter.com/64IdwxXwLM — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) November 10, 2020

Con este balance tan positivo el Ciudad de Lucena llega a su jornada de descanso obligatorio el próximo fin de semana. Además, en la jornada 6 también tendrá que jugar lejos de su estadio, en este caso en casa del Coria. Un equipo peligroso, difícil de batir y que ha conseguido dejar la portería a cero ante un rival de la entidad del Utrera.

Cada partido, una final

En declaraciones a la Cadena SER en Córdoba el entrenador del Ciudad de Lucena, Dimas Carrasco, ha valorado que "estamos en lo alto de la tabla" pese a competir en un "nuevo formato" en el que "todo es mucho más difícil y cada partido es una final".

El preparador del equipo celeste también ha destacado que las salidas de varios jugadores importantes de la pasada temporada, unidas a las lesiones durante el verano, no han mermado el rendimiento deportivo en el nuevo curso liguero. "Hemos cambiado mucho a nivel deportivo, varios jugadores tuvieron ofertas de equipos superiores, como Luismi en el Córdoba CF", ha destacado Dimas Carrasco, quien considera que "había cimientos que nos han permitido no empezar de cero", lo que "se está notando" ahora.

La ambición del ascenso

El entrenador del Ciudad de Lucena, consciente de la expectación generada en la ciudad del sur de Córdoba, ha reconocido que "vamos a luchar por todo" porque "somos ambiciosos". Al técnico celeste no le tiembla la voz al asegurar que "queremos pelear por el ascenso de categoría que esta ciudad se merece".

Aunque el equipo está "en construcción" y lastrado por las "lesiones de la pretemporada" y del arranque liguero, Dimas Carrasco tiene muchas ganas de que "vuelva a comenzar la Liga", tras el parón de este fin de semana, para "seguir sumando de tres en tres".

La "polivalencia" de la plantilla celeste es una de las claves del proyecto de Dimas Carrasco, que busca una segunda participación en el play off de ascenso. Ello permite "tomar unas bases claras de lo que queremos", asegura Carrasco, quien cree que falta mucho para que el Ciudad de Lucena alcance su pleno rendimiento. "El equipo tiene pinceladas, pero estamos en construcción", ha recalcado.

🏋️‍♂️ ENTRENAMIENTO | La 'Blue Machine' vuelve al trabajo 💪 ¡Yo soy porque somos! 🍍3/4 pic.twitter.com/tUKZR4SHSa — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) November 11, 2020

Con la intención de "recuperar jugadores" durante las casi dos semanas sin competir para "ir con todas nuestras armas a Coria", Dimas Carrasco reconoce que "nos estamos acostumbrando a lo bueno, a estar en los puestos altos". Eso sí, "solo uno es campeón". Un puesto al que aspira el Ciudad de Lucena. Con un cuerpo técnico "muy exigente" en cada "sesión de entrenamiento", lo que implica un "alto nivel de exigencia".

La máxima de Dimas Carrasco está clara: "Ganas y hambre" del cuerpo técnico y de la "directiva" para "llevar al equipo a Segunda B".