El Ciudad de Lucena publica un rap para expresar su sentimiento por el coronavirus

El deporte cordobés sigue unido manifestando lo que siente ante la situación actual que ha provocado la crisis del coronavirus. El Ciudad de Lucena de fútbol ha hecho público en sus redes sociales un rap en el que narra su versión de lo que está pasando en estos momentos.

“Dicen que hay algo fuera que si lo coges te daña. Dicen que no bese a mi hermano, que no bese a mi madre y mantenga la distancia. No soportaría que muriera un anciano por una imprudencia mía”, son algunas de las frases que pueden escucharse.

El Ciudad de Lucena es actualmente el segundo clasificado del grupo décimo de Tercera, a la espera de que todo vuelva a la normalidad y saber entonces qué es lo que ocurre con su competición, pues al ampliarse el confinamiento actual al 12 de abril ya serán cuatro las jornadas que tendrá aplazadas.

Un club paralizado

El club cordobés tiene actualmente paralizadas todas sus actividades y sus jugadores siguen un plan personalizado de preparación desde sus domicilios, diseñado por el cuadro técnico que encabeza Dimas Carrasco. En estos días de parón competitivo, el club celeste ha utilizado el vehículo de la música para lanzar un mensaje de esperanza ante el futuro, uniendo la letra reivindicativa de la canción con imágenes de sus entrenamientos y partidos en una temporada que a día de hoy está en el aire.