El Ciudad de Lucena se lleva con autoridad el primer derbi provincial

El Ciudad de Lucena se llevó el primer derbi provincial de la temporada en un partido que dominó de principio a fin. Solo falló en portería. Hasta ocho ocasiones de gol tuvo antes de inaugurar el casillero en el minuto 77. Unas veces se estrellaba con Gonzalo y en otras le condenaba la falta de puntería. Entre líneas desbordaba a un Pozoblanco que iba a una velocidad mucho más baja. Erik, Caramelo y Henares fueron los primeros en llegar a la meta pozoalbense. Los aracelitanos estaban muy cómodos con el mediocampo controlado y moviendo de lado a lado ante un Pozoblanco que no llegó a tirar a la portería visitante.

La contundencia de los hechos hacía presagiar que el gol era cuestión de tiempo. Luismi y Mario habilitaban continuamente a los delanteros, y Zurdo hacía lo que quería por su banda. No había manera de contener el empuje. El parón a la media hora para beber agua le vino de maravilla al equipo se Javier De la Torre quien estaba reventado de correr pero sin tener el balón. Iván y Juanje se vieron superados en todo momento y los laterales no contenían a los interiores aracelitanos que entraban como aviones por los costados. El Pozoblanco celebró el 0-0 al descanso.

La segunda mitad arrancó como la primera. Ocasiones del Ciudad de Lucena. La primera de Erik en un mano a mano con Gonzalo y la segunda de Luismi en un balón suelto que no encontró portería por poco. El Pozoblanco había apostado por presionar y colgar balones a Ito por si la flauta sonaba. Tal y como estaba el partido se sabía que el único premio, en el mejor de los casos, hubiera sido acabar con un 0-0. No sucedió porque en un balón profundo a la espalda de la defensa vallesana, Henares picó un balón al que Gonzalo no llegó abriendo la lata de hierro del Municipal. Quedaban doce minutos para el final y lejos de encerrarse atrás, siguieron intentando engordar un casillero que no se movió. Solo Léon con una balón que se envenenó puso en aprietos a Javi Cuenca. Fue la única vez que llegó con peligro. Festín de juego del Ciudad de Lucena quien perdonó muchos goles a un Pozoblanco que se vio desbordado en todo momento por su rival.

Pozoblanco - Ciudad de Lucena (0-1)

Pozoblanco: Gonzalo, Charaf, Fran, Curro, Medina; Iván, Juanje, David García (Ángel 72), Adriano (León, m. 63), Valentín (Zara, m. 62) e Ito.

Ciudad de Lucena: Javi Cuenca, Germán, Sergi, Pablo, Adrián, Mario (González, m. 84), Henares, Caramelo (Vladi m. 64), Erik (Ramón, m. 87), Zurdo y Luismi.

Gol: 0-1, m. 77: Henares

Árbitro: Hidalgo Márquez, del colegio sevillano. Amarilla a los locales Juanje, Ito y Valentín; y a los visitantes Caramelo y Mario.

Incidencias: Partido de la segunda jornada de liga del Grupo X de Tercera División disputado en el Municipal de Pozoblanco ante unos 650 espectadores. Se entregó a Iván Sánchez el trofeo a la regularidad de la temporada pasada otorgado por la Peña del Atlético de Madrid y entregado por Hueso, además se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la hija de Luis Enrique, antiguo seleccionador nacional.