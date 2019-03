No perdió el tiempo el City, que arrasó con una goleada espectacular. Tres goles en la primera mitad; cuatro en la segunda. Lo liquidó por la vía rápida, antes incluso de que terminara la primera. No quería sorpresas Pep Guardiola, quien apeló a la eficacia del Kun Agüero, su jugador más decisivo, para colarse en los cuartos de final de la Champions tras aplastar al Schalke 04. En apenas ocho minutos, el conjunto inglés selló el billete, evitando cualquier descuido, teniendo, eso sí, que ser revisados los dos primeros por el VAR. Fue un verdadero festival del City.

Por el camino más sencillo llegó el conjunto inglés a su cita con los ocho mejores de Europa. El primero fue de penalti después de ser determinado por la tecnología. Fue entonces cuando el Kun Agüero se disfrazó de Sergio Ramos para dibujar un lanzamiento a lo Panenka que entró mansa y suavemente por el centro de la portería, mientras Fahmann, el meta del Schalke, se dejaba caer, ya burlado, a su izquierda.

A partir de ahí, la tormenta del City con Kun al frente de las operaciones, arropado por la velocidad de Sterling y su precisión con un sutil taconazo. Era el prólogo de un endemoniado segundo tanto porque el balón se le había quedado atrás, pero el delantero argentino supo encontrarlo a tiempo para batir al guardameta alemán con un disparo que se coló entre sus piernas.

Festival del City

El festival del City todavía no había acabado en la primera mitad porque Zinchenko halló un espacio descomunal a la espalda de la defensa del Schalke. Por allí galopó entonces un incisivo Sané para liquidar el partido y, por supuesto, la eliminatoria. Del penalti del Kun (m. 38) al tanto de Sané (m. 43) apenas habían pasado ocho minutos.

Pero no se detuvo el equipo de Guardiola, quien arrancó en la segunda mitad con idéntica actitud ofensiva como reveló el cuarto tanto de Sterling, otro que quería unirse a tan festiva noche. Marcaron los tres delanteros del City y luego llegó el tiempo del descanso para ir haciendo rotaciones.

No tenía bastante con cuatro goles y a través del gobierno del balón apareció Bernardo Silva, un centrocampista que no estaba en el área, pero llegó en el momento justo, para firmar el quinto tanto de un desatado City, que ya no tenía en el campo ni a David Silva ni tampoco al Kun.

Pero la segunda unidad no quería perderse esa goleada histórica al equipo alemán como demostró el joven Foden con un fantástico sexto gol después de un soberbio pase de Sane. Aún quedaba el séptimo tanto, empeñado como estaba el City en que no terminara nunca ese partido.

Manchester City: Ederson (6); Walker (6), Danilo (7), Laporte (7), Zinchenko (8); Bernardo Silva (8), Gündogan (6), David Silva (7), Sterling (8); Kun Agüero (9), Sané (8).

Técnico: Guardiola (8).

Cambios: Foden (7) por David Silva (m. 64); Gabriel Jesús (6) por Kun Agüero (m. 64); Delph por Laporte (m. 72).

Schalke 04: Fahmann (4); Bruma (3), Stambouli (4), Sané (3), Oczipka (4); Serdar (4), McKennie (4), Konoplyanka (4), Bentaleb (4); Burgstaller (3), Embolo (3).

Técnico: Tedesco (3).

Cambios: Shrzybski (4) por Embolo (m. 69); H. Mendyl (4) por McKennie (m. 74); Teuchert (s.c.) por Burgstaller (m. 79).

Goles: 1-0 Kun Agüero, penalti (m. 35); 2-0 Kun Agüero (m. 38); 3-0, Sané (m. 42); 4-0, Sterling (m. 57); 5-0, Bernardo Silva (m. 71); 6-0, Foden (m. 78); 7-0, Gabriel Jesús (m. 84).

Árbitro: Turpin (7), francés.

Tarjetas amarillas: Bruma (m. 33); Danilo (m. 48).