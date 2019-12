Chiellini: "El Madrid impidió que Cristiano ganase el Balón de Oro del 2018"

La conquista del sexto Balón de Oro por parte de Leo Messi, rompiendo el empate a cinco que mantenía con Cristiano Ronaldo, ha vuelto a situar a la estrella portuguesa en una difícil posición sobre todo teniendo en cuenta que, según todas las opiniones y, por supuesto, su actual rendimiento en la Juventus, está atravesando una crisis de presencia, juego y goles en el equipo campeón de Italia.

Ni que decir tiene que todo el mundo ha criticado a CR7 por preferir acudir a la Gala de la AIC (Asociación de Futbolistas Italianos), donde lo premiaron como el mejor futbolista de la pasada temporada en el ‘calcio’, que reforzar el podio del Balón de Oro, junto a Messi y Virgil Van Dijk, oro y plata, por delante del bronce que correspondió a Cristiano.

DIFÍCIL ELECCIÓN

En la gala italiana, celebrada en el Megawatt, de Milan, fue donde se produjo una gravísima acusación por parte del central italiano y capitán de la Juve, Giorgio Chiellini, que antes de reconocer que “Cristiano no está pasando por un buen momento, pero es muy importante para nuestro equipo”, acusó descaradamente al Real Madrid “de haberle robado a Cristiano Ronaldo el Balón de Oro del pasado año, consiguiéndoselo a Modric, que no merecía ese premio. Lo que digo es más que evidente”.

Chiellini reconoció que escoger al Balón de Oro cada año es muy complicado. “Más o menos es como considerar quien es mejor si Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic. Este año, por ejemplo, si querías premiar la Champions, el premio debía ser para Van Dijk; si querías premiar el trabajo en equipo o para el equipo, el Balón de Oro debía ser para Cristiano y, si querías premiar goles, para Messi”.



Giorgio Chiellini felicita a Cristiano Ronaldo, nombra mejor jugador 2018 de Italia. / AFP / MIGUEL MEDINA

Es evidente para muchos que no es lo mismo ser la estrella de la Juventus, pese al enorme poderío del conjunto campeón italiano, que ser el líder del Real Madrid o el Barça. El actual técnico del OM marsellés, el portugués André Villas-Boas, reconoció recientemente que “Cristiano, que me parece un jugador sensacional y que me hubiese gustado que hubiera ganado, cómo no, ¡soy portugués como él!, su sexto Balón de Oro, arriesgó mucho abandonando un club como el Real Madrid y fichando por el campeón de Italia”.

IRONÍA DE VAN DIJK

Lo cierto es que mientras Chiellini defendía a CR7 atacando gravemente el supuesto poder del Real Madrid para manejar la amplísima votación de ‘France Football’ en la elección del Balón de Oro, Luka Modric, el Balón de Oro del pasado año (2018), criticó abiertamente, en la gala de París donde le entregó el trofeo a Messi mientras le decía discretamente al oído “enhorabuena, te lo mereces”, que Cristiano Ronaldo no estuviese allí, junto a Messi, Van Dijk y tantas otras estrellas mundiales.

No solo Modric criticó la ausencia de CR7 en la gala del Balón de Oro. Van Dijk, cuando le preguntaron si encontraba a faltar al portugués, dijo: "Bueno, será que como no lo iban a premiar con el máximo trofeo...". Esa respuesta provocó un largo comentario en las redes sociales, durísimo, muy crítico, con el defensa del Liverpool, campeón de Europa, por parte de Katia, la hermana de Cristiano, que le recordó a Van Dijk "que Cristiano ha estado muchas más veces que tú en esa gala y es mucho mejor futbolista que tú, con muchos más premios que tú".



Cristiano Ronaldo celebra su último gol, en Italia, ante el Sassuolo. / AFP / MARCO BERTORELLO

“Yo he venido porque no es necesario que debas ganar para estar aquí. He venido por respeto al fútbol. Aquí estamos todos representando al fútbol. Es un día de fiesta para los que jugamos a fútbol. Cuando no ganas, por respeto, has de estar aquí. Aquí hablamos de fútbol, hablamos de respeto”, siguió diciendo Modric, que, tal vez, estaba recordando con sus palabras, sin expresarlas públicamente, lo mal que le supo que CR7 tampoco acudiese a la gala en la que él fue premiado y, por tanto, no pudiese darle el relevo, como Balón de Oro, en aquel momento, cosa que sí hizo ayer Modric entregándoselo a Messi y recibiendo, además, el elogio del Fútbol Club Barcelona que publicó un twitter dedicado al madridista: “A true gentleman” (Un verdadero caballero).

LE FALTA OTRO BENZEMA

Lo cierto es que la situación deportiva de Cristiano Ronaldo es delicada, no solo porque se está recuperando, poco a poco de una lesión en su tobillo derecho (“ya ha recuperado el tono físico, ahora ha de coger la brillantez de antaño”, dijo su técnico Maurizio Sarri), sino porque lleva, tan solo, 7 goles en 16 partidos (el año pasado, llevaba 11 en 19 jornadas) y el mes de noviembre lo pasó a cero. Ese mes también provocó una fuerte polémica al ser sustituido por Sarri en dos ocasiones, ante el Lokomotive en Champions y frente al Milan, lo que generó muchísimo ruido antes de viajar con su selección. Eso sí, Sarri no parece haberse asustado por ello.

Hay quien dice en Italia que CR7, además de problemas físicos, tiene problemas de adaptación al estilo de juego del nuevo ‘mister’ de la ‘Juve’. Cuentan que, el pasado año, el croata Mario Mandzukic ejercía de Karim Benzema en el ataque Juventino, que, últimamente, recurre mucho más a Gonzalo Higuain y, por supuesto, a un renacido Paulo Dybala, que es el que está ensombreciendo con sus golazos y juego al ídolo portugués.