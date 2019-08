La Champions dibuja hoy su camino hacia Estambul

En una visión etnocentrista, se diría que la Liga de Campeones empieza hoy con el sorteo que dibuja la ruta hacia la final de Estambul del muy lejano aún 30 de mayo del 2020. Pero el bombo ya ha girado varias veces antes, solo que con nombres menos famosos y conocidos que los 32 ilustres clubs que entrarán en el sorteo que se celebra hoy en el suntuoso Forum Grimaldi de Mónaco (18 horas).

La Champions 2019-20 se empezó a jugar el pasado 25 de junio con la previa de todas las previas: la eliminatoria que enfrentó a los campeones de Kosovo, San Marino, Gibraltar y Andorra. Ninguno de ellos, huelga decirlo, sobrevivió a la primera embestida. El Feronikeli, que ganó esa preliminar, sucumbió ante el campeón de Gales en el siguiente asalto.

Los tres últimos

Se sabe desde el día de la final de Madrid el nombre de los ocho primeros cabezas de serie y máximos favoritos; se supo ayer el de los últimos tres equipos que adquirieron el billete para acudir este jueves a Mónaco.

El grupo de los cabezas de serie son los seis campeones de la principales Ligas, el de la Champions y el de la Liga Europa. Esa es la razón por la que el Real Madrid, el equipo con mejor coeficiente, está en el segundo bombo, y el Chelsea (campeón de la Liga Europa) luce junto a los mejores.

Los blancos, sin embargo, figuran entre el ramillete de cualificados aspirantes al título. Este miércoles, el Ajax derribó la férrea oposición del Apoel (Chipre) y el Brujas y el Slavia de Praga, que habían vencido fuera en la ida, acabaron con el sueño del LASK Linz (Austria) y el Cluj de Rumanía, respectivamente.

El peor camino

Si echa levemente la vista atrás, el Barça vería la senda que no querría volver a recorrer. El peor camino, el más dificultoso sería pisar el mismo que empezó a trazar el año pasado, aunque desconocía el luctuoso final que le depararía el duelo de semifinales frente al Liverpool. El azar le puede volver a emparejar con el Tottenham Hotspur y el Inter de Milán, igual que en la liguilla de la campaña anterior. Tal vez peor sería que el segundo adversario fuera el Borussia Dortmund. El Ajax sería el rival del morbo.

No está el PSV Eindhoven esta vez. Si el cuarto bombo le une al RP Leipzig, tendría un problema con esa combinación, que no se daría con el Dortmund. Los países de la misma nacionalidad -ambos alemanes- no coincidirán en un mismo grupo, como se instauró en la competición. Ni tampoco los rusos con los ucranianos.

El Leipzig, sin pedigrí en Europa (fue fundado en el 2009 y milita en la Bundesliga desde el 2017), cuenta con un grupo joven capaz de dar un susto al más pintado pese a que está construido con el capital que inyecta el millonario Dietrich Mateschitz a través de la firma de bebidas Red Bull.

Tres desdichados

El Barça, sin embargo, acabó la liguilla con el Tottenham, el Inter y el PSV imbatido, con cuatro victorias y dos empates, y clasificado antes de la última jornada. Del mismo modo que puede repetir rivales, hay varias combinaciones con equipos ante los que nunca se ha enfrentado. El Leipzig es uno de ellos. Sería un duelo inédito en competiciones oficiales jugar ante el Nápoles de Carlo Ancelotti, adversario repetido en los amistosos de esta pretemporada. Igual que el Atalanta. Como el Genk de Bélgica, el Salzburgo de Austria o el Lille de Francia.

En el fondo, cualquiera de los tres rivales que se vea emparejado con el Barça se sentirá desdichado. Con o sin Neymar, aunque el brasileño le colocaría en la cúspide de los favoritos, junto con el Liverpool, el Manchester City y la Juventus, a pesar de que el primer año de Cristiano Ronaldo chocó contra el Ajax de De Ligt y De Jong, hoy separados.

La gala de los mejores

Los dos antiguos compañeros podrían reencontrarse en Mónaco. El sorteo es uno de los elementos de la gala, en la que la UEFA entregará los premios a los mejores jugadores de la temporada pasada. Será también el reencuentro entre Messi -Messi y De Jong acudirán- y Cristiano, y entre Messi y Van Dijk, el central holandés del Liverpool que pugna con los dos astros a obtener el galardón.