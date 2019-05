Casillas abandona el hospital de Oporto

El portero español Iker Casillas dijo hoy que no sabe qué será del futuro pero que "lo más importante es estar aquí", a su salida del hospital de Oporto, donde estuvo ingresado tras el infarto que sufrió el pasado miércoles.

"Me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses. La verdad es que me da igual, lo importante es estar aquí", señaló, visiblemente emocionado, en unas breves declaraciones ante la prensa que esperaba en las puertas del hospital.

El jugador agradeció todo el apoyo recibido estos días y dijo que "había que esperar" y "dejar que el corazón, el cuerpo y la cabeza se asentasen".

DEL BOSQUE LO VE COMO "UN HÉROE"

Vicente del Bosque, exseleccionador español de fútbol y exentrenador del Real Madrid, definió este lunes en Alicante al portero Iker Casillas como uno de los héroes del fútbol español y le deseó al una rápida recuperación tras su operación de corazón.

"Ha sido uno de nuestros héroes, un chico que ha pertenecido prácticamente toda su vida a un solo club y que ha tenido un recorrido magnífico en lo deportivo y lo personal, siempre con un gran comportamiento", comentó el técnico salmantino.

Del Bosque, que ofreció una conferencia en la Universidad de Alicante enmarcada en la Cátedra Pedro Ferrándiz, confesó no haber hablado aún con el portero del Oporto, porque no le "parecía pertinente", aunque sí le envió un "mensaje". El exseleccionar español no se mostró sorprendido por las muestras de cariño que ha recibido Casillas "porque es algo que se ha ganado con su comportamiento como jugador y persona" y restó importancia a una posible retirada como consecuencia de su enfermedad cardiaca.

"Lo más importante es la vida. En el fútbol llega un momento en el que por una cosa u otra tienes que dejarlo, pero lo importante es vivir muchos años", aseguró el técnico salmantino, quien evitó pronunciarse por la actual situación deportiva del Real Madrid.

UN TUIT ALEGRE

Horas antes de salir del hospital, Casillas, que debe seguir con la recuperación en su domicilio, adelantó que tenía el "corazón contento" en redes sociales.

El exportero de Real Madrid, que compareció brevemente ante los medios tras salir del hospital, debe decidir ahora si decide colgar las botas o continuar con su actividad en el deporte de élite.