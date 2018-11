Casillas: "Me habría enfrentado a Mourinho si me volviera a pasar"

"Creo que si me volvería a pasar me habría enfrentado a Mourinho, en aquel momento opté por estar callado y pensé que esa era la manera de honrar los valores del Real Madrid. Hoy en día, ninguno ha vuelto a hablar del otro, mejor dejarlo pasar", explicó Iker Casillas en el programa de Jorge Valdano, 'Universo Valdano', acerca del conflicto que tuvo con el técnico portugués en su última etapa en el Madrid.

"La llegada de Mourinho fue para competir con el Barcelona. Hubo momentos de mucha tensión, salía ese madridismo forofo hasta un límite que no va conmigo. El tercer año nuestro no fue del todo bueno. Ganamos la Liga y parece que con eso se contrarrestró al Barça, mientras que a nivel personal la situación quedó tocada tras la temporada anterior y ya había mucha gente que empezó a agitar la relación y no fue bueno ni para él, ni para mí y ni para el Madrid", aseguró Iker.

Y continuó: "Fue una locura. Parecía que había una guerra política entre Cataluña y España. Yo soy madridista y quiero que el Madrid gane siempre, pero no voy a ese extremo", afirmó el guardameta sobre los clásicos ante el Barcelona de Guardiola que parecía invencible.

POBRE BAGAJE



También tuvo tiempo para hablar sobre Florentino Pérez, mandamás del club blanco, a quien Casillas considera responsable de lo que fue la situación. "Florentino elevó al Real Madrid a la máxima potencia, pero todo lo bueno tiene algo malo, un equipo tenía que hacerse de buenísimos jugadores y de algunos buenos jugadores. Estar tres años ganando solamente una Supercopa de España es un bagaje muy pobre para un equipo como el Madrid. Fue una impotencia haber tenido a grandes jugadores, haber puesto al Real a nivel mundial y que no se tradujera en títulos", finalizó Casillas.