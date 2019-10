Casi 11.000 entradas vendidas para el encuentro de la sub 21

El partido que disputará la selección sub 21 de fútbol, el miércoles a las 19.45 horas en Córdoba, se acerca. Cerca de 11.000 entradas ha vendido ya la Federación Española, bien online, o en las taquillas de El Arcángel, pues el martes comenzó también la venta en el escenario del encuentro. Centenares de aficionados se acercaron por las taquillas de El Arcángel para comprar su entrada.

El horario del miércoles para la compra de localidades físicamente en el estadio será de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. El día del partido abrirán las taquillas de 10.00 a 14.00 horas y a partir de las 16.00 horas, hasta el inicio del encuentro o hasta agotar existencias.

Además, la venta online de localidades seguirá disponible hasta dos horas antes de comenzar el encuentro o el fin de existencias.

Las entradas tienen un coste de 5 euros para los Fondos, 10 para la zona de Preferencia y 15 para el acceso a Tribuna.

Mientras, la selección sub 21 llegará al mediodía de hoy a Córdoba. Tras almorzar y descansar, a las 19.30 horas entrenará en El Arcángel, en una sesión que tendrá lugar a puerta cerrada para el público.

Entre los jugadores de la selección se encuentra Andrés Martín, que la pasada campaña fue uno de los referentes en la plantilla del Córdoba.

El seleccionador sub 21, De la Fuente, dispuso el martes en Las Rozas ya de todos los futbolistas convocados, tras la incorporación el lunes a última hora de Oihan Sancet (Athletic), que entró en la relación de citados en lugar de Óscar Rodríguez, tras sufrir molestias en el último partido del Leganés frente al Levante.

La Rojita disputará el partido amistoso contra Alemania con el objetivo de preparar el duelo del Preuropeo del próximo martes contra la República Checa.

La selección sub 21 jugará en Córdoba por segunda vez en poco más de un año, pues el 6 de septiembre del pasado año disputó un partido contra Armenia, correspondiente al Preuropeo. España venció por 3-0 en un partido que disputó además el cordobés de San Sebastián de los Ballesteros Alfonso Pedraza.