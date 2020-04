Cambios en las reglas del fútbol a partir del 1 de julio

La International Football Association Board (IFAB), órgano arbitral dependiente de la FIFA, ha publicado las nuevas normas que tendrán su aplicación a partir de la temporada 2020/21. A la espera de saber cuál será la fecha para retomar las competiciones tras el parón en el fútbol a causa del contagio del coronavirus, y dejando en el aire el inicio de la siguiente campaña, estos son los cambios más significativos que afectarán al fútbol.

Infracción por mano

Toque del balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, incluido el movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo.

Anotación de gol en la portería adversaria directamente con la mano o el brazo —incluso si la acción se produce de forma accidental—, incluido el guardameta.

Inmediatamente después de que el balón después de que le toque a él o a un compañero de equipo en la mano o el brazo, incluso de manera accidental, para luego: marcar gol en la portería adversaria o generar una ocasión de gol.

Se ha fijado por mano la línea que separa el hombro y el brazo por debajo de la axila.

Se considerará infracción por mano el caso en el que un atacante, de manera accidental, tocara la pelota con el brazo o la mano, y esta fuera a parar a uno de sus compañeros y, acto seguido, su equipo marcara gol. No se considerará infracción por mano el caso en el cual, tras tocar el balón con la mano o el brazo de forma accidental, el esférico recorriera una cierta distancia (tras un pase o una conducción) y/o se dieran varios pases antes de un gol o de una ocasión manifiesta de gol.

Lanzamientos de penaltis. ¿Cuándo se pitan?

El guardameta comete una infracción: si el balón entrara en la portería, se concederá gol; si el balón no entrara en la portería o rebotara en el larguero o los postes, únicamente se repetirá el tiro si la infracción del guardameta influye claramente en el lanzador. Si el guardameta evitara que el balón entrara en la portería, se repetirá el tiro penal. Si la infracción del guardameta conllevara la repetición del tiro penal, se advertirá al guardameta por la primera infracción del partido, y se le amonestará en caso de reincidencia durante el encuentro.

El guardameta o un compañero del equipo del guardameta comete una infracción: si el balón entrara en la portería, se concederá gol; si el balón no entrara en la portería, se repetirá el tiro penal y el guardameta será amonestado si ha cometido él la infracción.

Si un jugador del equipo defensor y otro del equipo atacante cometen una infracción se repetirá el penal, a menos que un jugador cometiera una infracción más grave;

Si tanto el guardameta como el lanzador cometen una infracción al mismo tiempo: el lanzamiento se fallara o se detuviera, se repetirá y se amonestará a ambos jugadores; si se marcara gol, se anulará el gol, se amonestará al lanzador y se reanudará el juego con un libre indirecto para el equipo que está defendiéndose.

La mayoría de los casos en los que el portero se adelanta son resultado de un fallo a la hora de anticiparse al momento del golpeo del balón. Por esta razón, no se le amonestará tras la primera infracción, sino únicamente en caso de reincidencia tanto si se repitiera el penal como en los tiros posteriores.

En las tandas de penaltis no se tendrán en cuenta las amonestaciones recibidas durante el partido.

El VAR

Si el juego no se ha detenido, el árbitro lo detendrá en cuanto el balón se encuentre en una zona o situación neutral (normalmente cuando ninguno de los equipos esté atacando) y entonces hará la «señal de la televisión».

El VAR describirá al árbitro lo que se ve en llas imágenes televisivas;, pero no la decisión que debe tomar; a continuación, el árbitro: hará la «señal de la televisión» (si no la hubiera mostrado todavía) y se dirigirá al área de revisión para ver una repetición de las imágenes captadas por las cámaras («revisión en el terreno de juego») antes de tomar la decisión final. El resto de miembros del equipo arbitral no revisarán las imágenes salvo que, en circunstancias excepcionales, el árbitro lo solicite o tomará la decisión final a partir de su propia percepción y de la información facilitada por el VAR y, cuando proceda, a partir de la proveniente de otros miembros del equipo arbitral, lo cual se denomina «revisión basada únicamente en el VAR».

Será necesaria una única «señal de la televisión» en caso de realizarse la «revisión basada únicamente en el VAR», a menos que sea necesaria otra señal tras detener el juego.



Sanciones

Podrá amonestarse con tarjeta amarilla o expulsarse con tarjeta roja al guardameta que toque antirreglamentariamente la pelota una segunda vez tras reanudar el juego (saque de meta, después de una falta, etc.), incluso si la tocara con la mano o el brazo.

Todas aquellas infracciones (no solo las faltas) en las que «se interfiere en un ataque prometedor o se acaba evitando» se sancionarán con tarjeta amarilla.

Se amonestará con tarjeta amarilla al jugador que no respete los cuatro metros de distancia obligatoria en un balón a tierra.

Si el árbitro concediera ventaja o permitiera la ejecución de un tiro libre «rápido» tras la comisión de una infracción que «interfiere en un ataque prometedor o acaba evitándolo», no se mostrará tarjeta amarilla.

Si el árbitro permite la ejecución de un tiro libre rápido después de que se haya evitado una ocasión manifiesta de gol, la tarjeta roja prevista se convertirá en tarjeta amarilla; y siguiendo la misma lógica, si el árbitro permitiera la ejecución del tiro libre rápido tras cometerse una infracción que interfiere en una clara jugada de ataque o la acaba interrumpiendo, la tarjeta amarilla prevista no se acabará mostrando.