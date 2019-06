Calendario de la Copa América 2019: fechas de todos los partidos

Brasil es la sede de la Copa América 2019, el campeonato de fútbol a nivel de selecciones más importante de este continente. En esta ocasión, los partidos se jugarán en las ciudades de Sao Paulo, Salvador de Bahía, Belo Horizonte, Porto Alegre y Río de Janeiro.

Los partidos se disputarán en el estadio Morumbi (donde se juega el partido inicial entre Brasil y Bolivia), la Arena Corinthians, la Arena Fonte Nova, la Arena Do Gremio, el Estadio Mineirão y el histórico Estadio de Maracaná, donde se jugará la final del torneo.

Aquí te presentamos el calendario completo de la Copa América 2019.

Fase de grupos primera jornada

Viernes 14 de junio

-Brasil vs Bolivia (Grupo A). 21.30 hora local (0.30 GMT, 2.30 en España), en el Estadio Morumbi

Sábado 15 de junio

-Venezuela vs Perú (Grupo A). 16.00 hora local (19.00 GMT, 21.00 en España), en la Arena Do Gremio

-Argentina vs Colombia (Grupo B) a las 19:00 hora local (22.00 GMT, 0.00 en España), en la Arena Fonte Nova

Domingo 16 de junio

-Paraguay vs Qatar (Grupo B). 16.00 hora local (19.00 GMT, 21.00 en España) en el Estadio Maracaná.

-Uruguay vs Ecuador (Grupo C). 19.00 hora local (22.00 GMT, 00:00 en España), en el Estadio Mineirao.

Lunes 17 de junio

-Japón vs Chile (Grupo C). 20.00 hora local (23.00 GMT, 1.00 en España) en el Estadio Morumbi

Segunda jornada

Martes 18 de junio

-Bolivia vs Perú (Grupo A). 18.30 hora local (21.30 GMT, 23.30 en España) en el Estadio Maracaná

-Brasil vs Venezuela (Grupo A). 21.30 hora local (0.30 GMT, 2.30 en España) en la Arena Fonte Nova

Miércoles 19 de junio

-Colombia vs Qatar (Grupo B). 18.30 hora local (21.30 GMT, 23.30 en España) en el Estadio Morumbi

-Argentina vs Paraguay (Grupo B). 21.30 hora local (0.30 GMT, 2.30 en España) en el Estadio Mineirao

Jueves 20 de junio

-Uruguay vs Japón (Grupo C). 20.00 hora local (23.00 GMT, 1.00 en España) en la Arena Do Gremio

Viernes 21 de junio

-Ecuador vs Chile (Grupo C). 20.00 hora local (23.00 GMT, 1.00 en España) en la Arena Fonte Nova

Tercera jornada

Sábado 22 de junio

-Bolivia vs Venezuela (Grupo A). 16.00 hora local (19.00 GMT, 21.00 en España) en el Estadio Mineirao

-Brasil vs Perú (Grupo A). 16.00 hora local (19.00 GMT, 21.00 en España) en la Arena Corinthians

Domingo 23 de junio

-Qatar vs Argentina (Grupo B). 16.00 hora local (19.00 GMT, 21.00 en España) en la Arena Do Gremio

-Colombia vs Paraguay (Grupo B). 16.00 hora local (19.00 GMT, 21.00 en España) en la Arena Fonte Nova

Lunes 24 de junio

-Ecuador vs Japón (Grupo C). 20.00 hora local (23.00 GMT, 1.00 en España) en el Estadio Mineirao

-Chile vs Uruguay (Grupo C). 20.00 hora local (23.00 GMT, 1.00 en España) en el Estadio Maracaná

Cuartos de final

Jueves 27 de junio

-1º del grupo A vs 3º del grupo B o C (19). 21.30 hora local (0.30 GMT, 2.30 en España) en la Arena Do Gremio

Viernes 28 de junio

-1º del grupo B vs 2º del grupo C (20). 20.00 hora local (23.00 GMT, 1.00 en España), en el Estadio Maracaná

-2º del grupo A vs 2º del grupo B (21). 16.00 hora local (19.00 GMT, 21.00 en España), en la Arena Corinthians

Sábado 29 de junio

-1º del grupo C vs 3º del grupo A o B (22). 16.00 hora local (19.00 GMT, 21.00 en España), en la Arena Fonte Nova

Semifinales

Martes 2 de julio

-Ganador 19 vs Ganador 21. A las 21.30 hora local (0.30 GMT, 2.30 en España) en el Estadio Mineirao

Miércoles 3 de julio

-Ganador 20 vs Ganador 22. A las 21.30 hora local (0.30 GMT, 2.30 en España), en la Arena Do Gremio

Tercer y cuarto puesto

El partido que nadie quiere jugar pero que define el tercer y cuarto puesto de la Copa América 2019, se disputará el sábado 6 de julio a las 16.00 hora local (19.00 GMT, 21.00 en España) en la Arena Corinthians

Final

Y la gran final de la Copa América 2019 se disputará el domingo 7 de julio a las 17.00 hora local (20.00 GMT, 22.00 en España) en el histórico Estadio Maracaná, con la esperanza para todos los brasileños de poder ver a su selección levantar por fin un título en este recinto.