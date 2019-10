El Cajasur Deportivo quiere prolongar su euforia

El Deportivo Córdoba afronta este sábado a partir de las 19:00 su tercera cita liguera de la temporada recibiendo en el PMD de Vista Alegre a La Algaida, rival al que ya derrotó en dos ocasiones en el pasado curso 2018/19 (3-2 y 0-1) y ante el que tratará de mantener su inmaculada racha de triunfos en este inicio de campeonato, así como su imbatibilidad desde que arrancó la temporada tanto en competición oficial -con la disputa de la Copa de Andalucía- como en amistosos de preparación.

El técnico Juanma Cubero mantiene su satisfacción con el arranque de temporada, ya que "el equipo poco a poco va avanzando gracias al trabajo que se está realizando y, aunque el último triunfo ante el Martos (1-4) llegó un poco en la recta final, creo que fuimos superiores, dominamos el partido y era cuestión de poder abrir el marcador para poder jugar con más tranquilidad".

Así las cosas, Cubero reconoce que "el vestuario está con mucha confianza porque, a fin de cuentas, las victorias son las que marcan un poco la dinámica del trabajo y del equipo, pero debemos ser conscientes de que esto acaba de empezar y que ya hemos visto algunos resultados sorprendentes en nuestra categoría y que en cualquier caso también nos puede tocar a nosotros; por eso mismo tenemos que ir poco a poco haciendo las cosas como las estamos haciendo y confiando en que se puedan seguir obteniendo buenos resultados"

En cualquier caso, el entrenador cordobés hace un llamamiento a la calma de cara al choque ante La Algaida, ya que "por mi carácter de ser prudente, sé que debemos ir partido a partido; yo vi el encuentro entre La Algaida y Jimbee Roldán 'B' y vi mucho más ritmo que en nuestros partidos ante los rivales con los que nos hemos enfrentado; por tanto, tenemos que estar alerta y no podemos bajar los brazos en ningún momento porque aunque hayamos jugado con cierta holgura en las dos primeras jornadas, en otros casos puede que se nos ponga el marcador en contra y sí que nos cueste una derrota".

En cuanto a la respuesta del público, el técnico del Deportivo Córdoba Cajasur asegura que "cada vez veo más interés hacia el equipo; es verdad que el año pasado yo estuve fuera y no sé qué seguimiento había pero ahora noto que mucha gente pregunta, incluso desde Bujalance, donde yo entrenaba, que me dice que quieren venir el sábado a vernos; es decir, que la gente se entera gracias a los medios de comunicación, sin olvidar que los resultados están acompañando, y eso también demuestra que el boom del fútbol sala en Córdoba no sólo es en categoría masculina, sino que en femenino también se ofrece al espectador un gran espectáculo. Y por supuesto que espero más público que el que hubo ante el Camoens, que aquello ya sorprendió y a las propias jugadoras les encantó, así que confiamos que se animen y veamos una buena entrada".