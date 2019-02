La cadena de errores que desencadenó la muerte de Emiliano Sala

La tragedia aérea que sufrió Emiliano Sala sacudió, no solo al mundo del fútbol, sino que fue también foco de los princiapales periódicos internacionales. Poco a poco van saliendo a la luz los motivos de lo que realmente sucedió con el avión 'Piper Malibú' que trasladaba al argentino desde Nantes a Cardiff, conducido por el piloto David Ibbotson, que aún sigue desaparecido.

La Air Accident Investigation Branch del Gobierno de Inglaterra dio a conocer un informe con las causas del accidente. El avión descendió más de 1.000 metros en casi dos minutos y, antes de caer al mar, Ibbotson realizó una maniobra desesperada para intentar salvar su vida y la de Emiliano. Un giro de 180 grados y un ascenso de 700 metros para luego caer en la profundidad del Canal de La Mancha.

El avión en el fondo del Canal de La Mancha / FOTO: AFP

Lo cierto es que el avión quedó partido en tres partes unidas por cables de electricidad. El motor, por un lado, estaba desconectado de la cabina del piloto, y la parte trasera de la aeronave había quedado separada de la sección delantera. Tanto las alas, la parte exterior de la cola y la aleta no fueron encontradas.

Otros de los errores que llevaron a la aeronave a su trágico destino fue que el piloto había apuntado mal la matrícula del avión y también decidió comandar un vuelo sin la ayuda de los dispositivos del mismo, a pesar de que eran necesarios debido al mal tiempo de la zona.

Parte delantera del avión en el fondo del Canal de La Mancha/ AFP



A pesar de que el avión tenía mantenimiento y de que fue revisado por última vez el 30 de noviembre de 2018 y tenía el certifiacado de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, donde estaba registrada la aeronave, que acumulaba un total de 6.636 horas vuelo, no estaba habilitada para vuelos comerciales. Es decir, sin el permiso de la autoridad de aviación americana y de la Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido no podía realizar ningún viaje comercial, y dichos permisos no se solicitaron.

Además, el piloto necesitaba una licencia comercial especial para realizar vuelos a cambio de una retribución monetaria. Al no tener esa licencia, se puede interpretar que Ibbotson puso dinero de su bolsillo para los gastos de vuelo, aunque la prensa inglesa informó que el piloto tenía una situación económica muy mala y con muchas deudas, por lo que es sumamente dudoso que haya usado su dinero para trasladar a Sala hacia Gales para que el argentino comenzara a entrenarse con el que iba a ser su nuevo club, el Cardiff City, que había acordado el pago de 17 millones de euros con el Nantes por el delantero.

La investigación para esclarecer el caso continúa. Lo cierto es que hace unos días tuvo lugar el velatorio de Emiliano en Progreso, el pueblo donde nació, perteneciente a la provincia argentina de Santa Fe, con la presencia de su familia, amigos de toda la vida, así también como algunos de sus compañeros y directivos del Nantes y el entrenador y el presidente del Cardiff. En un contexto triste y emotivo, también estuvo en la puerta del velatorio quién fue su acompañante en Nantes desde hace 4 años. Su perra 'Nala'.