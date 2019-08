El Barça vuela a París para negociar otra vez por Neymar

No va Josep Maria Bartomeu, el presidente del Barcelona, pero sí Òscar Grau, el CEO del club. También viajan a París Eric Abidal, el secretario técnico, Javier Bordas, directivo miembro de la comisión deportiva, y André Cury, agente y persona muy conectada al entorno de Neymar. Todos vuelan este martes a París para intentar desbloquear el fichaje del delantero brasileño. Es la segunda reunión con el el Paris SG, tal vez la última teniendo en cuenta que el mercado se cierra el próximo lunes 2 de septiembre a las 12 de la noche.

El Barça sigue explorando fórmulas para conseguir el retorno de Neymar al Camp Nou dos años después de su marcha. En el verano del 2017, el delantero abonó los 222 millones de euros que fijaba su cláusula de rescisión y se fue al Parque de los Príncipes. Ahora quiere volver, aunque no se ha manifestado públicamente, como le ha pedido en varias ocasiones el club azulgrana.

#ÚLTIMAHORA Una comitiva blaugrana està viatjant a París per fer una nova ofensiva per Neymarhttps://t.co/kDMfrS8XI5 — Esport3 (@esport3) August 27, 2019

Es la segunda reunión que se celebrará en París en este tumultuoso mes de agosto en el que Neymar no ha jugado ni un solo partido con el Paris SG. "Hasta que no se aclare su situación no jugará", dijo Thomas Tuchel, el técnico del conjunto francés. En la primera cita con Leonardo, el director deportivo del club parisino, no hubo acuerdo alguno. Y hasta la fecha, no hay elementos que permitan intuir un cambio de opinión del club parisino respecto a la posibilidad de desprenderse de su jugador franquicia.

Aun así, el FC Barcelona intentará recuperar a Neymar con la propuesta que planteará este martes y que se supone superior y que podría incluir a Ousmane Dembélé. El atacante francés ha exasperado a los dirigentes barcelonistas por sus constantes lesiones y su actitud respecto a ellas y podría ser la baza de los emisarios barcelonistas en esta nueva intentona.

La primera propuesta azulgrana, rechazada por el PSG, se sustentaba en una cesión remunerada de dos años y una opcion de compra obligatoria solo después de la segunda temporada por valor de unos 160 millones. El club parisino insistía en una compra inmediata de 100 millones más Dembélé y Semedo. El Barça se negó a poner al lateral derecho portugués en la operación y al pago al final de la primera temporada de cesión, en el verano del 2020.