El Barça pidió un préstamo de 35 millones para fichar a Griezmann

Bartomeu apuntó ayer que el fichaje de Griezmann «no ha sido fácil. Ha sido una operación compleja, que ha requerido unos días. Pero aquí está Antoine, uno de los mejores delanteros del mundo». El presidente del FC Barcelona reconoció las dificultades que ha tenido para afrontar los 120 millones que fijaba la la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann. «El Barça ha pedido un préstamo de 35 millones a 6 meses», reveló el dirigente indicando que los 85 restantes «corresponden a facturas adelantadas que se han adelantado por la venta de nuestros jugadores a otros clubs».

De esa manera, el Barça reunió los 120 millones para pagar al contado el delantero francés porque el Atlético no quiso hacerlo a plazos, como pretendía la directiva azulgrana. «He hablado con ellos, pero no creo que haya ninguna prueba, porque no hay pruebas de nada», señaló Bartomeu en alusión al duro comunicado del club rojiblanco en el que entendía como «insuficientes» los 120 millones, exigiendo así los 200 que marcaba su cláusula antes del 1 de julio.

«Entiendo que cada uno defienda sus intereses pero no veo que pueda evolucionar de una manera positiva para ellos. Contactamos con Griezmann, con su entorno, en el mes de mayo. No hay nada de marzo, ni de abril...», precisó el mandatario culé, al tiempo que destacó el músculo, tanto financiero como deportivo, del Barcelona para atraer a grandes jugadores.

Bartomeu es el presidente que ha fichado a los jugadores más caros de la historia del club: Coutinho (120 millones + 40 en variables), Griezmann (120), Dembélé (105 + 40 en variables) y Luis Suárez (81). «Lo que me gusta es tener aquí a los mejores, tenemos un equipo muy competitivo con años de éxito», subrayó el presidente azulgrana. “«Aquí no tenemos ciclos, tenemos eras de éxito. No pararemos de tratar de mejorar al equipo cada temporada. El mercado es el que hay y nosotros tenemos la ventaja de que podemos competir», sentenció.

Por su parte, Griezmann subrayó que va a «pedir perdón en el campo». Con el número 17 se presentó ayer el galo en el Barça. «Agradezco que me hayan dado otra oportunidad», aseguró Griezmann. «He hecho cosas malas, pocas, en mi pasado. Si hay que pedir perdón a alguien será en el campo, que es donde mejor hablo», expuso el francés.