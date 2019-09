El Atlético se encomienda al Metropolitano para la reacción

El Atlético de Madrid aspira a mostrar una reacción tras la derrota de la pasada jornada ante la Real Sociedad en San Sebastián (2-0), encomendado a su solidez en el Wanda Metropolitano donde no pierde desde febrero, ante un Celta que viene dolido tras caer en casa ante el Granada (0-2).

Desposeído del liderato tras caer en el renombrado Reale Arena (Anoeta), pero reforzado al ser capaz de igualar un 0-2 adverso ante la Juventus de Turín italiano en la Liga de Campeones (2-2), el Atlético afronta el retorno a LaLiga Santander con la necesidad de un triunfo que vuelva a ponerle en la buena dirección liguera.

Para ello no hay mejor refugio que el Metropolitano, donde no conoce la derrota en partido oficial desde el derbi madrileño del pasado febrero (1-3 ante el Real Madrid), tras el cual ha encadenado once partidos con nueve victorias y dos empates, el último el de 'Champions' del pasado miércoles.

Necesita también el Atlético despejar las dudas sobre su defensa, que ha encajado seis goles en los últimos tres partidos (3-2 ante el Eibar, 2-0 contra la Real Sociedad y 2-2 frente al Juventus), algo muy poco habitual en las siete temporadas y media del argentino Diego Pablo Simeone como entrenador rojiblanco.

La mayor proyección ofensiva de los laterales, el brasileño Renan Lodi y el inglés Kieran Trippier, con los reajustes de una plantilla que ha perdido hasta cuatro jugadores clave de su defensa -el uruguayo Diego Godín, el francés Lucas Hernández, el brasileño Filipe Luis y Juanfran Torres- están entre los motivos de una vulnerabilidad hasta ahora desconocida en los colchoneros.

Por todo esto es imprescindible una reacción rojiblanca ante el Celta, un rival que el curso pasado le provocó una avería en Balaídos (2-0), pero ante el cual el Atlético tiene un balance casi inmaculado como local: seis triunfos, dos empates y solo una derrota (en la Copa del Rey 2015-16) en los últimos nueve duelos.

"Necesitamos tiempo", pidió Simeone tras la noche europea del miércoles. Pero el fútbol no se lo da, ya que apenas tres días después su equipo volverá a estar a prueba, y en la siguiente semana el compromiso será doble: el miércoles visitan al Mallorca en Son Moix y un nuevo derbi madrileño, el sábado 28.

De esta manera, el once rojiblanco debería ser prácticamente idéntico al del miércoles pasado, con la duda del ghanés Thomas Partey, que se retiró con molestias del partido ante el Juventus pero debería estar listo. Si no es así, Marcos Llorente o incluso el mexicano Héctor Herrera, goleador en su debut, podrían sustituirle.

El que no llegará a tiempo es el delantero Álvaro Morata, que continúa con la recuperación de su esguince en la rodilla derecha pero hasta el jueves no había llegado a entrenar con el grupo, por lo que se perderá su cuatro encuentro consecutivo.

Diego Costa, que aún no ha marcado esta temporada en partido oficial, y el portugués Joao Félix, serán los encargados de liderar la ofensiva colchonera; que no obstante en los últimos partidos ha sido cosa de los suplentes, ya que tanto Vitolo en Leganés (0-1), Thomas y el mismo Vitolo ante el Eibar (3-2) o Herrera ante el Juventus marcaron saliendo desde el banquillo.

Por su parte, un Celta de Vigo todavía dolido por lo sucedido ante el Granada buscará este sábado un triunfo revitalizante ante el Atlético de Madrid, en un partido en el que podrían tener sus primeros minutos los centrocampistas Rafinha Alcántara y Okay Yokuslu.

Fran Escribá está obligado a retocar su once por las bajas del central Jorge Sáenz y el centrocampista Fran Beltrán, expulsados el pasado fin de semana en dos acciones en las que intervino el VAR.

El primero será suplido por el mexicano Néstor Araujo, que perdió la titularidad frente al conjunto nazarí por su viaje con su selección nacional. Formará en el centro del eje junto a Aidoo, con Hugo Mallo y Olaza en los laterales, derecho e izquierdo respectivamente.

La baja de Beltrán da opciones a Pape Cheikh y Okay Yokuslu de entrar en el equipo. Lo normal es que el internacional turco, titular indiscutible la pasada campaña, jugara junto a Lobotka, pero su falta de ritmo - se lesionó el 30 de mayo con su selección y desde entonces no ha vuelto a disputar un partido oficial- da más opciones a Pape Cheikh.

No se esperan más cambios en la alineación, pese a que Rafinha ya tiene el alta médica. Brais Méndez, el sacrificado por Escribá tras la tempranera expulsión de Sáenz en el último partido, actuaría en el costado derecho, con Denis Suárez en el izquierdo y Santi Mina junto a Iago Aspas en la línea de ataque.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Saúl, Thomas o Llorente, Lemar; Joao Félix, Diego Costa.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Brais Méndez, Pape Cheikh, Lobotka, Denis Suárez; Aspas y Mina.

Árbitro: Mario Melero López (Comité Andaluz).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 18.30.