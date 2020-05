Alvaro Medrán: "Quiero ser importante aquí y no tengo billete de vuelta"

Alvaro Medrán vuelve a sentirse feliz. El centrocampista de Dos Torres, ahora enrolado en el Chicago Fire de la MLS norteamericana, vislumbra ya el fin del confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus, ya que cree que este lunes "volveremos con entrenamientos individuales; algunos clubs ya están entrenando y nosotros creo que empezaremos ya".

Medrán ha intervenido en el programa La Jugada, de Canal Sur, para expresar que su fichaje por el Chicago Fire se produjo "porque me daban esa seguridad de que iba a jugar, a disfrutar del fútbol. Llevaba años sin continuidad y un futbolista no puede dar su mejor nivel jugando un partido y tres no", se lamentó. Apenas pudo jugar un par de encuentros con su nuevo equipo antes de decretarse el confinamiento en EEUU, pero el de Dos Torres cree que ".estuve bien, sí se vio algo de lo que puedo dar, pero sé que puedo dar mucho más". Su llegada al fútbol norteamericano se produjo tras rescindir con el Valencia, el pasado verano, y no cerrar un acuerdo con el Rayo Vallecano, del que tuvo "llamadas, estuve esperándolo, pero en el club me dijeron una cosa diferente a lo que me contaban antes". Por ese motivo, decidió quedarse "sin equipo y después decido pensar lo que es mejor para mí. Me surge Chicago, conocí la ciudad y el club, hablé con la familia y para mí era una oportunidad buena para probar algo nuevo, fuera de mi hábitat. Y cada día que pasa me confirma que tomé la decisión correcta".

Tanto es así que Medrán ha asegurado que "no hay billete de vuelta. Lo importante es jugar; si juego y las cosas me van bien, yo quiero ser importante en esta Liga", por lo que ha reiterado que no tiene "billete de vuelta, de momento".

Finalmente, ha explicado que el fútbol de la MLS "no es tan técnico como el que vemos en España, de toque; aquí los jugadores no dan un balón por perdido, son muy físicos, son partidos duros, de área a área, no hay mucho control del juego y acabas los partidos reventado".