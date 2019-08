Abidal da otro toque de atención a Dembélé

El evidente malestar en el FC Barcelona por el comportamiento de Ousmane Dembélé ha cristalizado en una reunión mantenida esta tarde con el agente del delantero francés, Moussa Sissoko, que en ocasiones ha sido subida de tono, según ha informado el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

El club ha delegado en Eric Abidal la reunión con el agente del jugador, quien hace unos días proclamó que Dembélé seguiría en el club "al 1000 por cien". El secretario técnico ha trasladado el enfado del Barça por la nueva lesión muscular que ha padecido el delantero. Sobre todo por la gestión que hizo de ese percance que padeció en Bilbao.

Reincidente

Dembélé decidió no pasar la prueba médica horas después del partido en San Mamés como le pidió el doctor y se presentó, tras dos días y medio de fiesta, en el entrenamiento vespertino del lunes. Fue ahí cuando sufrió, según él, la quinta lesión muscular desde que está en el Camp Nou, cuarta en la pierna izquierda por la que ya tuvo que ser operado en Finlandia.

No es la primera vez que el Barça reprende al joven francés. Ya en la pasada temporada Valverde, que se ha distinguido por ser un técnico conciliador, lo dejó fuera de la lista en el duelo, precisamente contra el Betis, después de que no acudiera a un entrenamiento. "No es un castigo, pero la interpretación es libre", dijo el técnico en noviembre del 2018. "No pierdo la paciencia con él. Cada uno lo puede interpretar como quiera. Esto es un equipo. A veces van convocados unos y a veces otros. Busco lo mejor", se limitó a decir Valverde.