Sainz y McLaren se gustan con el mejor tiempo en Montmeló

Son solo entrenamientos de pretemporada, es verdad, se sabe que no son los más rápidos, vale, pero después de cuatro años en la miseria, resulta gratificante ver a McLaren liderando por segundo día consecutivo la tabla de tiempos en la segunda y definitiva semana de test en el Circuit de Cataluña. El martes fue Lando Norris y este miércoles Carlos Sainz, tras completar un simulacro de gran premio. El madrileño aconseja huir de las pajas mentales sobre los mejores tiempos, pero la cantidad de vueltas que está completando el equipo de Woking la tercera escudería en este aspecto les permitirá llegar a la primera carrera de Australia con los deberes hecho para luchar con garantías en la parte media de la tabla.

FERRARI SE ESTRELLA

Por mucho que mejore McLaren seguirá lejos de Ferrari, Red Bull y Mercedes. La sexta jornada de test supuso un paso atrás para los intereses de Maranello. Sebastian Vettel estampó contra el muro de la curva 3 el SF90 a media mañana, y Charles Leclerc solo pudo dar un giro de comprobación en los últimos minuto de la tarde. "No sabemos mucho más que todo el mundo", dijo Vettel en una comparecencia frente a los medios. "Yo estaba entrando en la curva tres y, por la sensación, ha habido un problema con el extremo delantero izquierdo del coche. A partir de ahí, no he podido hacer nada para evitar el impacto, porque ya no estaba al mando. Me he ido contra el muro más o menos recto.

El tetracampeón del mundo insiste en que ahora trabajamos para comprenderlo. Sería más fácil de haber habido una escapatoria mayor y el coche no hubiese chocado contra nada, porque ahora hay daños que se deben al impacto. Hemos de ir con mucho cuidado para comprender cuál es el problema. Es en lo que están trabajando las personas que están aquí y en Maranello. Ferraro empleó muchas horas en reconstruir el coche y Charles Leclerc apenas pudo completar una vuelta de instalación en el último momento para comprobar que la reconstrucción no había generado problemas. Ferrari dejó de realizar unas 60 vueltas que no es lo ideal según reconoció Vettel en la segunda semana, cuando Mercedes ha puesto en pista prácticamente un coche nuevo en aspectos aerodinámicos respecto al de la primera semana, mientras que Red Bull no deja de completar kilómetros y presumir de fiabilidad con el motor Honda.

CAMBIO RADICAL EN MCLAREN

Y luego está el resto, los Alfa Romeo, los Renault, los Haas, McLaren. En esa pelea se ve Sainz, contento de ver a su equipo salir del pozo de los cuatro últimos años. "Era fácil que fuera mejor que las anteriores de McLaren, pero hay que hacerlo, explica el madrileño. Y para que se consiga tiene que haber un cambio de mentalidad, de filosofía, un 'reinicio', un aprendizaje, una autocrítica. Y eso es lo que hubo en McLaren el año pasado, por eso se llegó a los test mejor que en 2018, con el coche listo hace una semana y el primer día ya dimos 100 vueltas. Últimamente eso solo lo hacían Mercedes, Ferrari y Red Bull, y llegó McLaren y lo hizo. Me parece que es una buena señal y una demostración de que no sé cuánto tiempo tardará este proyecto en llegar a donde tiene que llegar, pero por lo menos ya ha arrancado. El madrileño insiste en que, después de cuatro años de carrera en F1 habiendo pasado por dos equipos diferentes y que han liderado la mitad de tabla, creo que tengo una experiencia y un conocimiento que pueda llevar a McLaren a pasar de estar a la cola de la parrilla a dar pasos adelante, como vimos hacer a Renault hace un año. Creo que eso es en lo que confía McLaren, lo que yo quiero aportarles y en lo que yo creo que podemos trabajar mucho.