Hamilton persigue el récord de Schumacher

Lewis Hamilton ha logrado este domingo la 96 'pole position' de su carrera deportiva, la octava en los diez grandes premios disputados esta temporada y puede ganar por quinta vez en siete ediciones en Sochi. El inglés puede igualar este domingo (13:00 horas. Movistar F-1) las 91 victorias del legendario Michael Schumacher.

La cronometrada fue muy emocionante, con Hamilton teniendo que sacar lo mejor de sí mismo para superar la Q2 y brillando como nunca para sumar la enésima pole, incluyendo el récord histórico de vuelta rápida que ostentaba Charles Leclerc. Max Verstappen sorprendió a Valtteri Bottas en el último segundo e impidió el octavo doblete de Mercedes, que copa todos los triunfos en esta pista. En el circuito en el que la 'pole' da menos ventaja, Verstappen y Bottas, que son los únicos que saldrán con neumáticos medios -el que utilizaron para hacer el tiempo en la Q2-, tendrán una oportunidad de superarle en la salida.

Un espectacular accidente de Sebastian Vettel, con el coche parado en medio de la pista tras golpear contra las barreras, provocó que se mostrara la bandera roja cuando faltaban 2:15 para el final de la Q2. Hamilton, cuyo mejor tiempo había sido anulado por pasar por fuera el piano de la curva 18, estaba provisionalmente el último y fuera de la Q3. Cuando se reanudó la sesión se salió con las gomas frías, pero cruzó la línea en el último suspiro para completar una vuelta que le daba opción a luchar por la 'pole'.

An early qualifying exit for Sebastian Vettel 😖



Thankfully he was unharmed after this hit, but it brought out the red flag during Q2 🚩#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/gTdkJRsghU