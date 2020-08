Hamilton domina de principio a fin

De principio a fin, como le gusta a Lewis Hamilton. Así ganó el hexacampeón un aburrido Gran Premio de España en el que el interés se centró, sobre todo, en la lucha de Carlos Sainz hasta la sexta posición. Por delante no hubo historia. Hamilton sacó el martillo y Max Verstappen le ganó la segunda posición a Valtteri Bottas en la salida.

BOTTAS CEDIÓ SUS OPCIONES EN LA SALIDA

Montmeló es uno de los circuitos más difíciles para adelantar, por eso el Gran Premio de España se suele decidir en la salida y en la estrategia. Y fue en la arrancada donde Valtteri Bottas dijo adiós a sus opciones de ganar y donde Max Verstappen dio el primer paso para luchar por la victoria frente a Lewis Hamilton. El hexacampeón completó un arranque perfecto, pero el finlandés no solo cedió la segunda plaza al holandés, sino que perdió la tercera posición con Lance Stroll. Después de siete vueltas logró rebasar al Racing Point del canadiense, pero para entonces, ya perdía tres segundos con el Red Bull.

HAMILTON MARCÓ EL RITMO

Con el recuerdo de los problemas de ampollas en sus ruedas, Hamilton marcó en cabeza un ritmo lento, a su antojo, para no correr riesgos. Lewis está conduciendo muy lento, se quejó Verstappen por radio. Así ha logrado acabar el chico de Stevenage las últimas 38 carreras en los puntos, con un gran coche, mucha velocidad, y una perfecta gestión de la carrera. Pasada la vuelta 12, Hamilton comenzó a tirar para abrir hueco respecto a Verstappen y, sobre todo, para asegurarse un hueco sin tráfico al regreso de la primera parada. El holandés se quejó una y otra vez que sus neumáticos ya estaban en las últimas. Estoy perdiendo mucho tiempo, no me importa caer en el tráfico, los adelantaré, gritaba, pero su ingeniero siguió el plan sin inmutarse, mientras probaban el neumático más duro en el coche de su compañero Albon. Finalmente entró en la vuelta 22 para colocar el neumático medio tras el escaso rendimiento del duro en el otro coche. Hamilton y Bottas entraron a continuación.

MERITORIO SEXTO PUESTO DE CALOS SAINZ

También entró Carlos Sainz con un plan de dos paradas. Pero en su salida con neumáticos blandos se encontró al Red Bull de Albon y sus neumáticos más duros. Adelantó al Red Bull y al Renault de Ocón en la misma vuelta en dos grandes maniobras. En la segunda parada volvió a encontrarse con el Red Bull el mismo coche con el que Verstappen luchaba contra los Mercedes al que aguantó con mucho talento y no menos agresividad, en una espectacular vuelta del madrileño. El madrileño se fue entonces a por los dos coches que iban a una sola parada. Se quitó de delante al Ferrari de Sebastian Vettel a cinco vueltas del final y buscó después el alerón de Checo Pérez, sabedor, además, que sobre el mexicano pesaba una sanción de cinco segundos a final de carrera por no hacer caso de las banderas azules. No llegó por poco, solo segundo y medio, pero nadie puede restar mérito y brillantez al sexto puesto del madrileño

BOTTAS NO ESTÁ AL NIVEL DE SUS RIVALES

Por delante, Hamilton y Verstappen optaron por neumático medio en la segunda parada, mientras que Bottas eligió el blando para intentar el adelantamiento sobre el Red Bull. A falta de 13 vueltas para el finales, les separaban seis segundos, pero el holandés mantuvo esa ventaja mientras quiso. Bottas no está a su nivel, ni al de Hamilton.