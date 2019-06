Música de todos los estilos y géneros, danza, gastronomía, deporte y artesanía de las grandes ciudades asentadas a la orilla de algunos de los ríos más importantes del mundo vuelven a ser protagonistas en la segunda edición del Festival de Experiencias Ríomundi, que desde hoy y hasta el domingo propone un sinfín de actividades alrededor del Guadalquivir, entre las que destacan las actuaciones de importantes intérpretes como Lin Cortés, Fuel Fandando y Mala Rodríguez.

Nueves escenarios alrededor del río acogerán las casi sesenta actuaciones previstas, aunque en esta ocasión, con el objetivo de proteger el casco histórico y molestar lo menos posible a los vecinos, se han instalado en su mayoría en el distrito Sur y Suroeste. Los cordobeses y visitantes tendrán que seleccionar sus propuestas musicales favoritas, que desde hoy, a las 20.00 horas, se irán sucediendo simultáneamente sobre los escenarios de los nueve ríos elegidos este año para desarrollar este encuentro cultural, y entre las que se vuelven a encontrar a artistas de la escena local, nacional e internacional.

El espacio dedicado al río estrella del programa, el Guadalquivir, donde la fusión flamenca y el rap serán protagonistas, comenzará su actividad hoy, a partir de las 21.00 horas, con la intervención de tres alumnos de la Escuela Yo Canto, para continuar con la actuación del músico Lin Cortés, que presentará ante sus paisanos su nuevo disco, Indomable. La noche de hoy en este espacio finalizará con otra gran propuesta, la de Fuel Fandango, que llega con la gira de su décimo aniversario, un show en el que el dúo mitad cordobés y mitad canario promete un espectáculo con mucho baile.

La misma energía se espera de la actuación de Mala Rodríguez, que echará el telón en este espacio el sábado, tras las actuaciones de Skygrand Pagers, una banda cordobesa que centra su estilo en ritmos urbanos del hip hop clásico combinados con pinceladas de soul y R&B y donde el flamenco juega un papel fundamental, y Maruja Limón, un grupo que experimenta nuevos sonidos y presentará su primer disco, titulado Más de ti.

Los que decidan pasar la noche bailando rockabilly, swing y funky deberán encaminarse al espacio dedicado a Mississippi. Allí, la fiesta dará comienzo con la actuación de Al Raso, una formación de la Escuela de Músicos El Gato de Córdoba que dará rienda suelta al jazz, blues, swing y bossa. Los locales Donnier and his bones les seguirán en el escenario, y tras ellos lo hará Surrounders, para finalizar la velada con Nick Moss, otra de las estrellas de esta edición y uno de los grandes del blues mundial, visionario e investigador del género que hace de cada directo una experiencia inolvidable. Estos ritmos continuarán el sábado, a partir de las 20.30 horas, con los grupos Lucky Dados, The Dixielanb, The Agapornis y la veterana banda cordobesa Fever Band.

La música en el escenario dedicado al Danubio comenzará hoy con la actuación de Happy Strings, un dúo que interpreta versiones muy variadas que van desde éxitos de la música latina, hasta bandas sonoras muy conocidas, mientras que mañana los protagonistas serán los componentes de La Maravilla Gipsy Band, una docena de artistas en escena para poner ritmo a la fusión cultural entre los sonidos de Andalucía y la cultura balcánica de Europa del Este. Como no podía ser de otra manera, el rock inglés inundará el escenario del Támesis, donde darán el pistoletazo de salida hoy las bandas St George y Obsession, que proponen un viaje musical por la historia de la música británica a manos de jó

venes amantes de la música y la cultura de Reino Unido. Groenlanderss y The Bricks abrirán la velada el sábado, que fianalizará con el espectáculo Bohemian Raphsody a cargo de la banda Momo, todo un homenaje a Queen y a su legado musical.

La cumbia, electrocumbia y los sonidos latinoamericanos sonarán en el Amazonas, donde comenzará la música hoy con las bandas Ni Funk ni Fank, Fábio Sabia, Tropicalia Son y Mariki &David Power. Mañana levantará el telón, a las 21.00 horas, el pasacalles Samba Capoeeira, a al que seguirá la actuación de la actriz y cantante cordobesa Marisol Membrillo, que hará un recorrido por los boleros que dejaron huella en nuestras vidas en compañía de Ángel Andrés Muñoz, Rafael Moreno, Carlos Lara y Cristóbal Agramonte. Tras esta propuesta, continuarán las de Som Brasil y MoM.

El folk se apoderará del espacio dedicado al Miño, río español invitado en esta edición, con las actuaciones, hoy, de Deilín, y mañana del grupo cordobés Cairdean. El escenairo del Níger, dedicado a las músicas del mundo, iniciará su recorrido hoy con Sara Habasha y Aboubakar Syla, que proponen un viaje por los ritmos africanos. La noche acabará con danza a cargo del Ballet Sunugal. Mañana, estas tablas acogerán, desde las 19.00 horas, las actuaciones de varias bandas y DJs que ofrecerán sus propuestas underground.

Y, por último, la música electrónica invadirá los escenarios del Rin y del Hudson. Durante la jornada de hoy, en el espacio dedicado al caudal alemán se darán cita los sonidos más underground y vanguardistas de la mano de grandes artistas como David Escudero, Trommel Live, Bea Tricks o Cecilio y Laurine. Acompañado en todo momento por los visuales a cargo de Carlos Mejías, uno de los grandes de esta disciplina en la industria nacional. Por otro lado, el Hudson se llenará de música rap y los sonidos urbanos más actuales. Comenzará con una gran batalla de gallos, que dará el pistoletazo de salida. Más tarde, se iniciarán las diferentes actuaciones a cargo de Giuseppe Beats y Drama Márquez feat José Flowing, Fonkshow Ft Dj Bicho y Laura Shadow, y finalizara con Flow Lab Kid. En la segunda jornada del festival, el Rin estará protagonizado de nuevo por sonidos más puristas, abarcando desde techno hasta el mínimal. Los artistas que actuarán son Diego Caballero, Gameboyz Live, Kristina, Bony Stuche y Simon Garcia, todo ello amenizado también por los visuales de Carlos Mejías. En el Hudson, mañana se darán cita selectores de gran calidad artística como Juani Cash, que estará actuando en la Roller Disco desde las 12 de la mañana. Ya en la tarde, a partir de las 20.00 horas, se arrancará con una batalla de gallos y continuará con una jam session donde The Black Evolution, Andrew Oddio, Marinelli o Jorge escribano darán rienda suelta a sus vinilos, para finalizar la jornada de música electrónica del festival. Y entre una actuación y otra se podrá disfrutar de stands de artesanía y gastronomía, además de una agenda deportiva que se puede consultar en la web riomundi.com.