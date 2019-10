'Copenhague', dos científicos en un thriller

Mañana, a las 20.30 horas, el Gran Teatro abre sus puertas a una de las obras más representadas de su autor, Michael Fray. Esta puesta en escena, bajo la dirección de Claudio Tolcachir, cuenta con un elenco de primera línea: Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez.

El núcleo del argumento se centra en el famoso encuentro entre los físicos Niels Bohr y Werner Heisenberg en 1941 en la ciudad de Copenhague en calidad de maestro y discípulo, pero enfrentados y enemigos por la situación de sus dos países durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los grandes temas de la obra es el problema ético del uso de los avances en física teórica para el desarrollo de armamento nuclear.

Todo son conjeturas sobre aquel misterioso encuentro que algunos han querido ver como decisivo para que la balanza de la guerra se inclinase a favor de los aliados impidiendo la creación de la bomba atómica por parte de los alemanes. Por razones que no están establecidas históricamente, estos dos gigantes de la ciencia rompieron relaciones permanentemente después de este encuentro. El misterio de aquella reunión está acrecentado pues se sabe que, contrariamente a lo previsto, la conversación duró solo unos pocos minutos y la única versión que hay sobre ella es la relatada por Aage -hijo de Bohr-, que, a su vez la escuchara por boca de su padre. La fabricación de la bomba atómica, la colaboración con uno u otro bando en la Segunda Guerra Mundial, la rivalidad y la amistad son algunos de los temas que se entrecruzan en esta obra, en la que el autor permite a cada uno de los dos personajes que expongan los motivos que les llevan a actuar en uno u otro sentido.

La obra es un thriller. No se conocerá nunca la conversación entre Bohr y Heisenberg. Se produjo en una calle oscura, dando un paseo muy corto. Heisenberg le preguntó por la ética de los científicos, Bohr se dio cuenta de que el alemán quería saber más de lo que debía y cortó la conversación. Michael Frayn sitúa la acción en casa de los Bohr, en la que son recibidos por su esposa, Margarita. Ambos intentan decir algo que hasta ahora no se sabe con exactitud, pero cuyo resultado pudo ser la bomba atómica. Dos de ellos viven en ese mundo tan particular de la estructura del átomo que los hace estar en la misma incertidumbre científica que significa estudiar esa composición tan ínfima. Están en contacto con lo más misterioso y sin respuesta de la existencia. Esto tiñe todos sus gestos. Por otra parte, es Margarita la que se encarga de poner las cosas en su sitio y señalar cuánto de pasiones humanas existe en estos hombres.

Según palabras de Claudio Tolcachir, el director de la obra, «la idea del autor es que cada uno se convenza a sí mismo, convenza al otro y lo haga también con el público. Ellos tomaron determinadas decisiones y el espectador puede tener sus prejuicios, pero Michael Frayn es tan brillante que logra generar dudas sobre esos mismos prejuicios. Los dos tienen razones, los dos guardan secretos, que se unen al hermoso vínculo que hay entre maestro-discípulo, padre-hijo...»

«Con sentimientos distintos: competencia, amor, ilusión, rencor. Son dos personajes atravesados por la historia misma. Copenhague es una obra que interpela a la cabeza y al corazón de una manera muy fuerte y no te deja tranquilo. A ello hay que sumar el nivel de los actores, con los que ha sido un verdadero privilegio trabajar. Es la obra más completa que me ha tocado dirigir, tiene muchísimas capas», continúa Tolcachir. En fin, el futuro del mundo en manos de dos científicos.

CÓRDOBA

GRAN TEATRO

SÁBADO 26

20.30 HORAS