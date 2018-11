Ser útiles desde la palabra

Un grupo de 22 menores, 12 niñas y 10 niños, han iniciado un camino para ser feliz: «sentirse útiles». Alumnos de 4º y 5º de Primaria, previa campaña electoral, es decir, han sido elegidos democráticamente por sus compañeros, han constituido el primer Consejo de Participación Infantil de Palma del Río. Y, nada más ocupar el sillón en el salón de plenos, han tomado la palabra para contribuir a crear una ciudad donde crezcan disfrutando de una buena salud física y emocional, sin olvidar la diversión, una condición imprescindible para ser feliz. La voz de los niños plantea que «necesitamos más centros médicos para que cuando uno esté lleno no tenga que esperar la gente que de verdad necesita ayuda», «aire acondicionado en los colegios para que en verano no pasemos calor», «menos deberes para casa, tenemos que estudiar y se nos monta un lío», «baños en los parques para que la gente no se tenga que ir a casa» o «aparcamiento de bicis en los colegios para que los niños vayan en bici».

El Consejo de Participación Infantil en el Día Internacional de los Niños y Niñas quiere garantizar a los menores el derecho a la participación y a ser escuchados. Es un paso previo al Plan Estratégico de la Infancia, que se iniciará en enero.

Palma se va a postular como candidata a Ciudad Amiga de la Infancia, en la convocatoria de Unicef de 2020. Mientras, los niños en el gran objetivo de la diversión piden una «playa» y «45 minutos de recreo, el mismo tiempo que dura una clase».