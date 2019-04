La procesión de Fepamic

Usuarios, personal y voluntarios vinculados a la unidad de día del centro de Fepamic (Federación de Personas con Discapacidad Física u Orgánica) en Córdoba protagonizaron ayer un desfile de Semana Santa muy particular, que cumplía este año su cuarta edición. El paso, que recorrió las sedes de asociaciones cercanas y que también trabajan en el ámbito de la diversidad funcional como Down Córdoba o Acpacys, fue llevado por un grupo mixto de costaleros. La imagen que procesionó es una pequeña dolorosa, en concreto la Virgen de la Soledad junto a una cruz, señala Isabel Bueno, una de las cuidadoras de esta unidad. El desfile partió de la unidad de día de Fepamic y visitó después Down Córdoba, donde usuarios de esta asociación cantaron saetas, y luego la procesión prosiguió su camino hasta llegar a Acpacys, para acabar en la residencia de Fepamic. El recorrido de la imagen fue contemplado por muchas personas, comerciantes y hosteleros del barrio del Tablero, así como por estudiantes de la fundación Albor.

El desfile de este año contó con Javier Guerrero, como capataz, y ocho costaleros, todos elegidos por sorteo. Hubo además 19 nazarenos, seis mujeres ataviadas con mantillas, un guardia civil (que era la propia Isabel Bueno), militares y policías municipales. «Es una actividad muy participativa y que preparamos con mucha ilusión, ya que hay usuarios que no pueden acercarse a ver las procesiones de la Semana Santa por varios motivos y al menos así disfrutan algo de esta celebración», indica Bueno.