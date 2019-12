Manos con sensibilidad

La Asociación Down de Córdoba expone desde ayer y hasta mañana, miércoles, su taller de Arte en Córdoba Social Lab Cajasur Reyes Católicos. El taller de Arte de Down Córdoba comenzó su andadura en el año 2005 de la mano de dos ceramistas cordobeses, padres de un chico con síndrome de Down y miembros de esta Asociación, Valle Sillero y Jesús Rey. Desde su creación, han participado más de noventa personas con Trisomía 21, cuyo abanico de edades oscilan entre los 3 y los 50 años. Según la Asociación «Hemos conseguido mantener operativa un espacio, en la sede de Down Córdoba, en la que se ofrece la oportunidad de crear diferentes formas de expresión, como la cerámica decorativa y funcional, abanicos, pintura con acrílicos, entre otros».

«Estas pinturas, llenas de color, con motivos muy decorativos responden a la interpretación que, de diversas temáticas, dan personas con una sensibilidad y libertad de expresión envidiable para muchos de los que trabajan en el mundo del arte».

«La mirada atenta, la sonrisa cómplice y el gesto de asombro, de estos jóvenes y adultos, son los mejores indicadores de la calidad en los trabajos presentados, ya que, lejos de atavismos, las personas con síndrome de Down son poseedoras de un sexto sentido que les permite reconocer y expresar la sinceridad y descubrir la intención del mensaje que son capaces de expresar con un pincel», ha indicado la organización. El horario de visita a la muestra es de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.