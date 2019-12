La continuidad de la AECC

Mucha emoción se vivió ayer en la sede de la AECC (Asociación Española contra el Cáncer) en Córdoba, durante la presentación de la nueva presidenta de la entidad en Córdoba, la médica de familia María Auxiliadora Cabanás Espejo. María Auxiliadora Cabanás coge el testigo de María Luisa Cobos, que ha sido la presidenta de la AECC en Córdoba durante los últimos 18 años y su principal referente, pues es «muy querida en toda la provincia», recalcaron sus compañeros. Cobos resaltó de Cabanás que es «una persona que va a hacer una estupenda labor porque está llena de valores y ha vivido una relación estrecha con el cáncer a través de pacientes, familiares y amigos». María Luisa Cobos apuntó que «he llevado y llevaré siempre a la AECC por bandera y grabada en el corazón. Un cáncer, que superé, me unió a la asociación hace 31 años y otro cáncer, que me detectaron hace 4 años, me hace decir adiós, pero un adiós con retorno, porque estaré siempre al lado de la AECC». Por su parte, María Auxiliadora Cabanás resaltó que será difícil superar e incluso igualar la labor que María Luisa Cobos ha realizado al frente de la AECC , «pero con los colaboradores, trabajadores y voluntarios que existen sé que vamos a lograr algo mejor aún. Espero que María Luisa sea siempre nuestra presidenta y que la junta directiva anterior nos siga apoyando». Cabanás contará para la nueva directiva con los doctores Enrique Aranda, Juan de la Haba y Clementina Jiménez; la profesora Mercedes Osuna, de la UCO, y Manuel Blanco y Jorge Arrizabalaga, de la anterior junta.